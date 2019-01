Cursinho de Manaus abre matrícula para preparatório do concurso da PM

As aulas têm previsão de início no dia 14 de janeiro, com término no dia 08 de março | Foto: Divulgação

Manaus - Em 2019, com a renovação ocorrida na última eleição, vários concursos devem ocorrer no Amazonas, dentre eles, os concursos para a área de segurança pública. O certame foi uma das promessas de campanha do governador Wilson Lima.



Para realizar a meta dos concurseiros , o curso preparatório Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, Chapada, ao lado da Conde do Pão, abriu matrículas para o preparatório, visando ao concurso da Polícia Militar do Amazonas, que deve acontecer ainda neste ano.



“O curso virá com uma proposta inovadora, por meio de uma preparação intensa e diferenciada, para que haja uma aprovação em massa”, é o que garante um dos docentes do curso, o professor Wander Gama.

O Investimento no curso é de R$ 450 a vista ou R$ 500 no cartão em até 2 vezes. Quem for realizar a matrícula e disser que leu esta matéria no Portal EM TEMPO, irá ganhar um desconto.

As aulas têm previsão de início no dia 14 de janeiro, com término no dia 08 de março, e acontecerão de segunda a sexta-feira, com turmas pela manhã, tarde ou noite.

Para mais informações, basta entra em contato com o curso através do telefone 4104-4104 ou via WhatsApp pelo 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

