Em Manaus, mais de 7 mil vagas são oferecidas em cursos gratuitos

Manaus - A Faculdade UNINASSAU Manaus promove, de 07 a 31 de janeiro, o Projeto Capacita. Ao todo, serão oferecidas 7.200 vagas em cursos gratuitos nas áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Negócios. A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação da população para o mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos gratuitos de curta duração e com certificado.

A programação conta com mais de 70 cursos, que abordarão temas como: “Prevenção ao Suicídio”; “Estratégia de Marketing como diferencial Competitivo no Mercado”; “Como Trabalhar a Marca em Mídias Sociais”; “Empreendedorismo através de StartUps”; “Inovação na Administração Pública”; “Curativos e Coberturas”; e muitos outros. As aulas acontecem nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES), no turno da noite.

Segundo o diretor da UNINASSAU Manaus, Iyad Amado Hajoj, o Projeto é uma grande ocasião para que a comunidade possa aumentar o seu potencial profissional. “Essa ação de Responsabilidade Social visa o crescimento da população de um modo geral. É uma oportunidade singular de se qualificar sobre temas atuais e que estão conectados com os mundos do trabalho e acadêmico e que são aplicáveis na rotina das pessoas”, explica.

“O Capacita ainda possibilita que os participantes aperfeiçoem os seus conhecimentos, além de poderem aprender novas habilidades e competências, visando a oportunidade de empreender ou disputar uma vaga de inserção ou recolocação no mercado de trabalho”, completa o diretor.

Para conferir a lista completa dos cursos disponíveis em cada uma das IES e realizar as inscrições, os interessados em participar do Capacita 2019 devem acessar os sites https://extensao.uninassau.edu.br. No dia de realização dos cursos, é solicitado aos participantes que façam a doação de 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente serão repassados a instituições filantrópicas. A UNINASSAU Manaus está localizada na Avenida Djalma Batista, 377, Chapada.

