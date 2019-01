Instituto de ensino seleciona 600 bolsas de pós-graduação, em Manaus

A seleção dos novos alunos acontece por meio de prova, nos dias 11 ou 12 de janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - Encerram nesta quinta-feira (10), as inscrições gratuitas para o Concurso de Bolsas do Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), que oferece um total de 600 bolsas integrais e parciais em cursos de pós-graduação Latu Sensu em Manaus.

As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site: http://www.leanorte.com/concurso-de-bolsas-isel/ .

Além de via internet, as inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades do Isel do Vieiralves, na rua Rio Madeira 444, e da Cidade Nova, na avenida Max Teixeira 770.

Com bolsas que vão de 50% a 100%, as vagas são para os cursos em:

MBA Gestão da Produção e Logística, MBA Gestão de Projetos, MBA Gestão Administrativa e Financeira, MBA Engenharia de Qualidade e Produção, MBA em Gestão Empresarial, MBA em Coaching e Liderança, MBA em Gestão Lean, Especialização em Docência Universitária e Especialização em Neuropsicopedagogia.

Seleção:

A seleção dos novos alunos acontece por meio de prova, nos dias 11 ou 12 de janeiro (a ser definido pelo candidato), nas duas unidades do Isel. A prova será constituída por 20 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 5 questões de português, 5 questões de matemática, 5 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de inglês.

No dia do processo seletivo, para confirmar a participação no concurso, o candidato deve levar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal). As doações serão destinadas ao abrigo Moacir Alves.

A divulgação do gabarito oficial, bem como o resultado final estarão disponíveis dia 14/01, a partir das 18h, no site e nas sedes do Instituto.

Sobre o Isel:

O Instituto Superior de Ensino Leanorte é uma empresa especializada em treinamentos e consultorias desde cursos livres até pós-graduação nas áreas de Educação, Gestão e Direito, voltados para melhoria de processos e desenvolvimento profissional, que tem por objetivo formar cidadãos através de um ensino de excelência, norteado por valores éticos e morais, favorecendo a aquisição de habilidades e competências, e a construção do conhecimento e o sucesso profissional.

