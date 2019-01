Senac Amazonas disponibiliza curso de criação de games em Manaus

O curso de criação de games do Senac AM é uma das grandes novidades do projeto Escola Interativa | Foto: Divulgação

Manaus - O Senac AM passou disponibilizar o curso de criação de games, como uma das novidades da Escola Interativa que oferta cursos de curta duração, com horários flexíveis (presenciais e a distância) e preços acessíveis (a partir de R$ 70);

A Escola Interativa é um sistema com cursos presenciais e semipresenciais onde o aluno cria o seu próprio horário e estuda no ritmo dele. Embora seja um sistema interativo (com o computador), um professor é disponibilizado em sala de aula para esclarecer as dúvidas.

A plataforma usada pelos alunos par ao desenvolvimento das competências para criação dos games é Construct II. O editor de jogos 2D baseado em HTML5 é destinado para não-programadores, permitindo a criação rápida de jogos por meio do estilo drag-and-drop usando um editor visual e um sistema de lógica baseada em comportamento.



Outros cursos

Além do curso de criação de games, cujo investimento é de R$ 150, a Escola Interativa do Senac AM oferta cursos nas áreas de informática (digitação, informática básica, informática kids e para a terceira idade), design (Photoshop, Indesign, Corew Draw), e gestão (Técnicas para secretárias, Departamento Pessoal).

A lista completa dos curso e valores pode ser conferida no site www.am.senac.br .

