Mais de 200 alunos são certificados por 'Escola de Likes' em Manaus

Manaus - Na noite deste sábado (12), a Escola de Likes certificou mais de 200 alunos do último curso de digital influencer do projeto. A próxima turma iniciará o curso no dia 20 de janeiro. Com duração de um dia, a aula será realizada durante todo o domingo.

O estudante de psicologia e microempresário, Douglas Carvalho, de 29 anos, optou pelo curso como uma forma de alavancar o seu negócio.

“Muitas pessoas utilizam rede social para aliviar o estresse ou para consumir produtos vendidos por meio das redes. Eu vi que isso poderia trazer um retorno e decidi investir no curso”, fala.

Segundo ele, o curso ensinou-o a ofertar produtos para as pessoas com maior qualidade e a criar um nicho de seguidores, de acordo com o público-alvo que ele pretendia ter.

“Eu aprendi muitas coisas novas e agora entendo a necessidade de uma rede social”, completa.

O idealizador do projeto, o digital influencer e proprietário da empresa Moah Publicidade, Moisés da Silva de Barros, fala que o curso ensina a jovens empreendedores e empresários a atuar de forma profissional nas redes sociais.

O curso é dividido em dois momentos. O primeiro consiste em trabalhar a alta performance emocional e o segundo ensina a pessoa a atuar nas redes sociais.

“É com muita satisfação posso dizer que a Escola de Likes é a primeira no Brasil e nasceu no coração do Amazonas há quatro meses. Já passaram pela nosso workshop 727 pessoas, em três edições”, ressalta.

O que é a Escola de Likes?

A Escola de Likes é uma ferramenta completa de gestão dos perfis de suas redes sociais, onde é possível que o internauta encontre seu público-alvo e se relacione com ele de forma estratégica. Com isso, é possível seguidores reais e resultados incríveis, inclusive transformando likes em dinheiro.

Para mais informações basta acessar o site: https://www.escoladelikes.com/

