Resultado do Bolsa Idiomas 2019: saiba quem foi aprovado

Arthur Bisneto, chefe da Casa Civil, coordenou a coletiva de imprensa | Foto: João Gomes





Manaus - A Prefeitura de Manaus divulgou na tarde desta terça-feira (15) a primeira lista de chamada dos aprovados no Programa Bolsa Idiomas 2019. O programa oferece 14.964 bolsas integrais e a parciais em cursos de idiomas para estudantes de baixa renda em Manaus.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), em 2019 o programa inova oferecendo além de inglês e espanhol, idiomas como o alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

Neste ano, um total de 18.059 pessoas efetuou inscrição para concorrer às vagas disponíveis. Para validar a inscrição era necessário ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e meio, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e não ser beneficiário de qualquer outro programa municipal.

Em 2019, o Bolsa Idiomas oferece vagas em 11 instituições parceiras: Argus, Aslan, Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Fucapi, Inglês e Cia, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Multicursos, My Way Idiomas, Quality e Yes Idiomas.

A lista de classificados do Programa estará disponível no Portal da Espi (clique aqui para acessar) - onde também deve ser possível encontrar o edital e informações sobre documentos e prazos a serem cumpridos no ato da inscrição.

Os classificados da primeira chamada devem comparecer à sede da Espi no período de 21 a 23 de janeiro, de 8h às 17h, munidos da documentação especificada no edital.

“No mundo em que vivemos, dominar um segundo idioma é necessário. Agradeço a parceria com a Prefeitura de Manaus em poder continuar fazendo a diferença na vida das pessoas de uma forma positiva”, disse a diretora da Escola de Idiomas Aslan, presente durante reunião de divulgação com a Prefeitura.

Veja reportagem feita durante coletiva:





