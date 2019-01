Fonoaudiólogas realizam workshop de voz para cantores e amadores

Fonoaudiólogas Raquel e Ruth Ferreira vão ser as palestrantes do workshop | Foto: Ione Moreno





Manaus - A profissão que tem relação com a música é a do fonoaudiólogo. O auxílio desse profissional é essencial para o vocalista entender mais o funcionamento de sua voz, do seu corpo e, principalmente, para não machucar o seu "maior bem" (cordas vocais) durante o canto. Pensando nisso, as fonoaudiólogas Raquel e Ruth Barbosa vão ser as principais palestrantes do curso "Você canta como quer ou como consegue?", realizado em Manaus neste sábado (26).

O curso da UniÁudio serviços fonoaudiológicos, em parceria com a Amazônia em Coro, vai ocorrer na avenida Joaquim Nabuco, 1577, bairro Centro, zona Sul de Manaus, e vai abordar assuntos relacionados como: a anatomia e a fisiologia da voz, técnica vocal, cuidado com a voz e interpretação versus performance. O custo é R$ 80, mas quem se inscrever até esta quarta, dia 23, paga apenas o valor de R$ 60.

Entenda mais

A anatomia é o estudo da estrutura, da forma. Já a fisiologia é o estudo da função, no caso do canto. É o estudo das estruturas que participam da voz e a função dessas estruturas, como elas trabalham e produzem o som.

“Isso significa que quem não conhece anatomia e fisiologia jamais cantará bem? Não, mas significa que quem conhece vai saber que quando o som não sai, não é porque não tem talento ou não é capaz de cantar, apenas precisa se esforçar e treinar de uma forma específica”, destaca a fonoaudióloga, Raquel Barbosa.

O objetivo inicial do primeiro workshop, de uma série de seis cursos realizados no decorrer deste ano, é que o cantor ou aluno de canto conheça seu instrumento, desenvolva técnica vocal e saiba desempenhar uma performance impecável de posse desses conceitos. Além disso, o público vai aprender técnicas e cuidados com a voz, preparação e higiene, lavagem do nariz e como se prepara para o aquecimento.

“A abordagem do curso vai fazer o aluno conseguir cantar não só como ele consegue, mas como a pessoa quer cantar. Então vamos mostrar que existem ferramentas e o que o cantor pode ‘lançar mão’ para alcançar a voz que deseja. Técnicas mudam a voz desse cantor desde que ele treine. Vamos mostra que canto está muito mais além do que o dom e o talento”.

Importância do fonoaudiólogo



O fonoaudiólogo é importante para fazer o acompanhamento da voz. É ele que faz os encaminhamentos necessários. Além disso, o profissional checa se está tudo bem com voz e as habilidades de respiração musculares para que ele alcance o melhor.

“É muito importante que o especialista seja procurado, pois ele verifica se está tudo certo com a laringe e a prega vocal. E a partir daí fará os treinamentos para que este profissional não tenha lesão na voz”, explica.

Fique atento aos sinais

Segundo Raquel, não temos como fazer uma dissociação entre a vida e a comunicação, pois nos relacionamos com o mundo através dela, externando nossos sentimentos e pensamentos.

“Rouquidão persistente, mudança na qualidade vocal por mais de 14 dias ou qualquer alteração na voz podem sinalizar problemas na voz. Um otorrinolaringologista deve ser procurado imediatamente, principalmente, se houver dor e ardor na garganta. O especialista deve ser consultado e dará os encaminhamentos necessários”, alerta.





Participação do Maestro Zacarias Fernandes

O Workshop também contará com a participação marcante do maestro Zacarias Fernandes do coral Teatro Amazonas e regente do Festival Amazonas de Ópera. O maestro é o idealizador e coordenador artístico do projeto Amazônia em Coro, que visa implantar núcleos corais comunitários em todos os municípios da região norte do Brasil.





Mais informações

Vale lembrar que quem participar do Workshop vai receber os certificados. Para mais informações basta ligar ou enviar WhatsApp para os números: (92) 98114-6213 e 99125-6182.

