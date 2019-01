Inscrições abertas para curso de hipnose em Manaus

Curso oferece oportunidade de desenvolvimento na área | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O Instituto Upper de Desenvolvimento Humano realiza neste fim de semana, sábado e domingo, dias 26 e 27 de janeiro, em Manaus, o curso de “Hipnose Prática e Auto-hipnose”, no horário de 9 às 17 horas, no auditório da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Amazonas Shopping.



Durante o curso, os alunos irão aprender os fundamentos e técnicas de hipnose em experiências práticas e aulas teóricas. Com as técnicas, é possível tratar medos, fobias, com utilização do poder da mente. A pessoa com formação na área também pode ajudar outras pessoas a superar muitas de suas limitações.

O curso oferece ainda oportunidade para conhecer e aperfeiçoar a ferramenta para desenvolvimento pessoal, ou até dar início a uma carreira profissional na área de hipnoterapia.

A matrícula inclui certificado de conclusão do curso, material didático, coffee-break e oportunidade de criar networking com pessoas da área, além de tirar dúvidas com os instrutores altamente capacitados.

Conteúdo programático:

Terminologia;

Termos que devemos evitar;

Como funciona a nossa mente no estado de transe hipnótico;

O que é hipnose ?

Regras da mente;

Atitudes mentais;

Loop Hipnótico;

Sintomologia;

Mitos e verdades sobre a hipnose;

Regulamentações;

Requisitos;

Rapport;

Pré-Talk;

Como levar ao transe ?

Atividades ideomotoras;

Induções;

Hand-drop;

Seleção para indução por Jerry Kein;

Aprofundamento;

Sugestões diretas;

Emersão;

Ab-reação;

Sugestões para palco;

Controle de dor;

Presente hipnótico;

Ancoragem;

Sugestões Pós Hipnóticas;

Auto-hipnose;

Serviço:

Sábado - 26/01/2019 - 09h às 17h

Domingo - 27/01/2019 - 09h às 17h

Localização: FGV - Amazonas Shopping - Avenida Djalma Batista - Chapada

Ingressos:

R$ 699,00 - Inscrição individual

R$ 499,00 - Inscrições duplas

R$ 399,00 - Inscrições triplas

Inscrições: Clique aqui: https://www.institutoupper.com/hipnose-pratica/#sobre





Leia mais:

Tatuagem sem dor sob efeito da hipnose

De olho na saúde mental - campanha janeiro branco inicia ações em Manaus

Vídeo: estresse em excesso pode levar a surgimento de doenças graves