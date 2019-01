Perdeu matrícula do seu filho? Seduc disponibiliza vagas remanescentes

As vagas são tanto para matrícula de novos alunos quanto para transferência | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) continua com o período de matrículas aberto para alunos que perderam os prazos iniciais. O levantamento é da Coordenação de Estudos e Pesquisas e aponta que, ao todo, ainda existem 5.280 vagas remanescentes, em Manaus.

Há mais de mil vagas para as escolas de tempo integral nos bairros Santa Etelvina, Cidade Nova, Armando Mendes, Petrópolis, Redenção e Santo Antônio. As escolas de tempo integral, além de oferecerem as disciplinas curriculares, também contam com projetos extras, como Direito e Cidadania, Produção Textual, Fruição das Artes, Empreendedorismo e Raciocínio Lógico e Resolução.

Segundo a coordenadora de Estudos e Pesquisa, Sarah Barbosa, as vagas são tanto para matrícula de novos alunos quanto para transferência. “Para isso, é preciso ir ao site: https://reserva.matriculas.am.gov.br e fazer o cadastro. Por lá, a reserva pode ser feita 24 horas por dia em computadores, tablets e smartphones que tenham acesso à internet”, assinalou.

Ensino Fundamental e EJA

Do 2º ao 5º ano, são 1.234 vagas na Escola Estadual Dom João de Souza Lima, somente para o turno matutino. Já na Escola Francisca Paula de Jesus Izabel, são 75 vagas para o 3º. As duas instituições são localizadas no bairro Cidade Nova.

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), são 251 vagas para o turno noturno nas Escolas Estaduais Antônio da Encarnação Filho (bairro Lírio do Vale); Marechal Hermes (bairro Nova Esperança); Antônio Bittencourt (bairro Glória); Manuel Rodrigues (bairro Armando Mendes) e Engenheiro Arthur Amorim (bairro Novo Aleixo).

