Imigrantes podem fazer curso de português gratuito em Manaus

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de português para imigrantes. As aulas são oferecidas pela igreja Chama Church e vão iniciar no dia 11 deste mês, das 19h às 21h. Qualquer pessoa de outra nacionalidade pode participar do curso, independentemente da situação migratória ou do documento apresentado.

Chamada de “Projeto Igreja Aberta”, a iniciativa tem como finalidade principal ensinar o português a estrangeiros que residem em Manaus ou cidades próximas. Não há impedimento à participação de imigrantes que residem em municípios vizinhos. O curso ainda disponibilizada a inserção no mercado formal de trabalho e promove a regularização migratória.

“O nosso objetivo é dar apoio emocional e espiritual às famílias venezuelanas que sofrem como imigrantes, além de prepará-las para inserção no mercado de trabalho através das aulas de português - que serão oferecidas gratuitamente toda segunda-feira”, diz o presidente e apóstolo da Chama Church, Richard Mattos.

A ação é voluntária e as atividades são gratuitas. A ideia surgiu a partir de uma inquietação da igreja ao notar, diariamente, imigrantes espalhados pelas ruas da capital à procura de emprego e de uma vida mais digna.

Formada Letras, a professora em língua portuguesa, redação e literatura e doutora em educação pela rede pública de ensino do Estado, Maria Luísa Fontenelle, será a responsável por ministrar as aulas os venezuelanos.

“Para mim será um grande desafio, eu falo e compreendo o espanhol, mas ensinar os imigrantes será uma grande honra. E vejo a iniciativa como uma grande oportunidade para estas pessoas que estão sem perspectiva de vida e terem essa chance de entrar no mercado de trabalho”, diz.



Até o momento, 30 venezuelanos já confirmaram presença no curso. Para mais informações e inscrições é só entrar em contato com a organização do projeto pelo número: 9 8404-5474. A Chama Church está localizada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus.

Leia Mais



Se crise se agravar na Venezuela, Manaus terá plano emergencial

Membros de igreja reformam quadra esportiva e centro social de Manaus