PMs oferecem aos jovens da Zona Leste aulas preparatórias para Enem

Segundo o comandante da 14ª Cicom, major Victor Melo, as aulas serão ministradas pela manhã, por um grupo de professores voluntários | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada na avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, deu início, neste domingo (3), ao projeto Preparatório Enem 2019.

O objetivo do projeto é atender jovens da comunidade onde a Cicom atua para prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas são gratuitas e acontecem aos domingos nas dependências da própria companhia.

Segundo o comandante da 14ª Cicom, major Victor Melo, as aulas serão ministradas pela manhã, por um grupo de professores voluntários. As disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Biologia já estão no cronograma das atividades do projeto.O major Victor ressaltou, ainda, que os alunos foram selecionados pelo Conselho Comunitário do bairro. O conselho também colabora com o cursinho preparatório.

Cerca de 15 alunos participaram do projeto neste primeiro dia. “Ainda temos 35 vagas, vamos fechar uma turma com o total de 50 alunos. Quem tiver interesse, basta morar próximo à companhia e, no próximo domingo, comparecer na 14ª Cicom levando o documento de identidade.

Além de caderno e caneta, materiais que o aluno vai usar no curso”, disse o major.Karen Kelly Ijuma da Silva, de 27 anos, é presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Ela também é aluna do preparatório.

“Vou prestar o Enem e pretendo cursar Direito. Já fiz o exame outras vezes, mas a expetativa é que as aulas venham a contribuir pra minha formação intelectual. Hoje (03/02), estudamos matemática e português, foi bem detalhado e não tive dúvidas sobre o conteúdo repassado”, contou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Imigrantes podem fazer curso de português gratuito em Manaus

SSP inicia o ano com novas atividade e avanços em cursos no AM