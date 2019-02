Prefeitura abre seleção para curso de Cuidador de Idosos em Manaus

Trata-se da primeira fase do processo seletivo, por meio do site da Fundação Doutor Thomas (FDT) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus abre as pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idosos — ‘Cuidadoso’ — deste ano. Trata-se da primeira fase do processo seletivo, por meio do site da Fundação Doutor Thomas (FDT) - doutorthomas.manaus.am.gov.br , no período de 18 a 20 de fevereiro, ou até alcançar o limite das 480 vagas.

O curso, em parceria com Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), terá as 480 vagas divididas entre os períodos da manhã e noite, sendo 240 em cada turno. É importante que o candidato leia o edital também disponível no site. A relação dos pré-inscritos estará disponível do site da FDT a partir do dia 21 de fevereiro. Desde 2006, o curso de Cuidadoso já capacitou mais de 2,9 mil profissionais.

Na segunda fase, os candidatos selecionados deverão comparecer entre os dias 25, 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 12h e 14h às 16h30, ao Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, n˚ 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, para efetuar a sua inscrição e agendar sua entrevista e preenchimento de questionário, munidos de documentos.

São exigidos comprovante de pré-inscrição (disponível no site), ficha de inscrição preenchida e assinada (no ato da inscrição), duas fotos 3×4 (recentes), RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência (original e cópia), Certificado de reservista [homens] (original e cópia), Certidão de Casamento, nascimento ou divórcio (original e cópia) e Certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia).

Dos 480 pré-inscritos, serão selecionados 160 candidatos para participar do curso | Foto: Divulgação

As avaliações serão divididas em uma única etapa, a partir de entrevista e preenchimento de questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano.

Essa avaliação deverá ocorrer com data e horário agendados nos dias 11,12 e 13 de março, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h, o não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação implicará automaticamente em sua eliminação.

Dos 480 pré-inscritos, serão selecionados 160 candidatos para participar do curso, 80 para turma da manhã (com início em 5 abril) e 80 para turno da noite (com início em maio). A lista final será divulgada dia 20 de março, no site: doutorthomas.manaus.am.gov.br e nas dependências da FDT. Os mesmos deverão comparecer no Parque Municipal do Idoso, nos dias 25,26 e 27 de março no horário de 8h às 12h e 14h às 16h30, portando os documentos utilizados na sua inscrição e a taxa de R$ 50.

Aulas

Durante o curso, os alunos serão divididos em duas turmas, uma em turno matutino (8h às 12h) que terá início no dia 5 de abril, e outra em turno noturno (18h às 22h) com início em maio.

As aulas teóricas acontecerão de segunda a sexta-feira na Escola de Serviço Público Municipal – ESPI, localizada na avenida Professor Nilton Lins, n˚ 3.259 (Bloco D), Parque das Laranjeiras, e as aulas práticas na Fundação Doutor Thomas, rua Dr. Thomas, Nº 798, Nossa Senhora das Graças.

Cronograma do Curso

As aulas serão divididas em 11 módulos, ministradas por profissionais da Espi/SEMAD. Abordando temas como: Aspectos psicológicos do envelhecimento, Noções básicas de enfermagem para cuidado com o idoso e etc. Com 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio na Fundação Dr Thomas.

“Atendendo à orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto e dentro do planejamento das ações prioritárias pontuadas pelo projeto Manaus 2030, a Espi/Semad vem atuando como facilitadora de ações de capacitação em parceria com os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus. Entramos em mais um ano nesta exitosa parceria com a Fundação Doutor Thomas, voltada para a formação de cuidadores de idosos, que deve ser ampliada no decorrer de 2019” informa a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino.

Profissional

A profissão de Cuidador de Idoso vem se tornando cada vez mais importante no mundo atual, um cuidador precisa conhecer e entender seu idoso, para um cuidado com excelência é preciso afeto, empatia e profissionalismo. Nosso desejo é que esses futuros cuidadores saiam daqui qualificados e preparados para fazer a diferença no processo de envelhecimento desses idosos”, declara a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Banco de Dados

O curso tem o objetivo de atender a necessidade de familiares que precisam de ajuda profissional para cuidar e manter a qualidade de vida dos idosos. O NEPEM, setor responsável pelo curso, armazena currículos de cuidadores formados pela instituição, disponíveis para quem tiver interesse.

