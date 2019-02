FHAJ lança estágio para cirurgia buco-maxilo-facial, em Manaus

O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 16 de fevereiro, na sede da Fundação Hospital Adriano Jorge | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), abrirá nesta quarta-feira (6) inscrições para a seleção de candidatos do Programa de Estágio em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (PECTBMC).

Estão sendo ofertadas 5 vagas para cirurgiões-dentistas devidamente inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou acadêmicos de odontologia que já tenham cursado e obtido aprovação, na disciplina de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF) ou equivalente. O estágio não é remunerado.

As inscrições seguem até sexta-feira (8) e os interessados podem ir diretamente ao Departamento de Ensino e Pós-Graduação, das 8h às 14h, na sede do Hospital, localizado na avenida Carvalho Leal, 1778 , Cachoeirinha. A carga horária é de 30 horas semanais, totalizando 1.158 horas. O edital completo está no site da FHAJ, no endereço eletrônico www.fhaj.am.gov.br .

Segundo o diretor de Ensino e Pesquisa (DEP), Raymison Monteiro, o estágio terá a duração de 8 meses, iniciando dia 1º de março e encerrando em 1º de dezembro de 2019.

“O estágio não é remunerado. Os aprovados acompanharão atividades ambulatoriais, procedimentos em centro cirúrgico e pequenas cirurgias, atendimentos em pronto-socorro em regime de plantão, aulas teóricas, seminários e eventos inerentes ao programa, junto aos preceptores da especialidade”, destacou Raymison.

“É a primeira vez que estamos ofertando o estágio em cirurgia buco-maxilo-facial”, destacou a diretora-presidente da FHAJ, Christianny Sena.

“A seleção será em duas etapas, com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é de análise curricular, entrevista e prova teórico-prática, de caráter classificatório para os aprovados na primeira etapa”, explica o cirurgião buco-maxilo-facial Diogo Ohse.

O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 16 de fevereiro, na sede da Fundação Hospital Adriano Jorge. O prazo para recursos é até dia 18 de fevereiro. O resultado final da seleção será no dia 19 de fevereiro, na sede da FHAJ, assim como no site institucional.

Assunto: Inscrições/edital de seleção para programa de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial.

Serviço

Inscrições: De 06/02 a 08/02 (quarta a sexta).

Local: Fundação Hospital Adriano Jorge, avenida Carvalho Leal, 1778, Cachoeirinha.

Horário: Das 8 às 14h.

