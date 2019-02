Curso aborda manejo de pragas em hortaliças e fruteiras, em Tefé

Segundo os pesquisadores, o ataque de pragas está entre os principais fatores limitantes para a produção agrícola no estado | Foto: Divulgação

Tefé - A Embrapa Amazônia Ocidental vai ministrar o curso “Manejo de Pragas em Hortaliças e Fruteiras Nativas”, entre os dias 06 e 08 de fevereiro, no município de Tefé (AM). Voltada para produtores rurais, técnicos de extensão rural e estudantes, a capacitação será realizada Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e está sendo realizado em uma parceria entre a prefeitura de Tefé e a Embrapa.

Ministrado pelos pesquisadores Marcos Vinicius Garcia e José Nestor Lourenço, o curso tem como objetivo repassar informações e recomendações para o controle das pragas que afetam essas culturas.

Segundo os pesquisadores, o ataque de pragas está entre os principais fatores limitantes para a produção agrícola no estado, e a falta de informações sobre técnicas de controle acarreta em maiores riscos para os produtores.

“Não existe uma solução única para o controle de pragas, a melhor solução está na integração de diferentes estratégias de manejo, incluindo medidas de controle preventivo, cultural, físico, biológico e, baseado no monitoramento da praga, o uso de defensivos químicos comerciais”, ressaltou Garcia.

Com uma carga de 24 horas/aula, o curso terá atividades teóricas e práticas. O conteúdo está centrado no reconhecimento e controle das principais pragas que atacam hortaliças e fruteiras nativas na região.

Nas atividades, os participantes poderão ainda conhecer defensivos alternativos, com aulas práticas sobre a forma de preparar essas misturas.

“Queremos também difundir técnicas de controle simples que podem ser empregadas em substituição ou associadas ao uso do defensivo químico”, complementou o pesquisador.

