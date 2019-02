Detran promove curso para agentes de trânsito em Manaus

O curso faz parte da política de qualificação proposta pela atual gestão do Detran-AM, seguindo determinação do governador Wilson Lima | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) está promovendo curso para formação e atualização de agentes de trânsito do órgão. A capacitação possui 200 horas de carga horária e deve ocorrer até o final do mês de abril. As aulas são teóricas e práticas e contam com recursos didáticos, estudos de caso e pesquisa de campo.

A primeira etapa do curso, realizada entre 4 e 11 de fevereiro, na sede da instituição, teve como foco os membros do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e reuniu aproximadamente 60 servidores.

O curso faz parte da política de qualificação proposta pela atual gestão do Detran-AM, seguindo determinação do governador Wilson Lima. O coordenador do curso e gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (CRT), Fernando Santana, ressalta que o objetivo é melhorar a capacitação dos agentes para que o atendimento ao público seja realizado com maior excelência.

“Nós vamos, naturalmente, atualizar informações sobre as leis de trânsito e outras leis que também são aplicadas no trânsito. Nós iremos fazer uma abordagem especial sobre as técnicas de abordagem, relações interpessoais e todos os princípios constitucionais que regem a atividade do servidor público”, explicou Santana.

Para o coordenador do Neot, David Fernandes, a qualificação é importante para que os agentes possam estar cada vez mais preparados para as operações nas ruas. “Essa atualização é de suma importância tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro é atualizado com novas resoluções e esse curso garante a qualidade da fiscalização”, completou Fernandes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus abre vagas para pós-graduação em Saúde Pública

Lançado edital para segunda turma de pós-graduação em Saúde Pública