Oportunidade: Literatus abre inscrições para 10 cursos em Manaus

Manaus - O Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para 10 cursos de capacitação de curta duração em diversos segmentos do mercado de trabalho.

Os cursos são: Cálculos de Medicamentos; Drogas utilizadas em parada cardiorrespiratória; Coleta em exames laboratoriais; Cuidador de Idoso; Manipulação sanitária para açougues e peixarias; Tomografia; Declaração de Imposto de Renda; Informática Básica; Linguagem brasileira de sinais básica; NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e Excel Avançado.

Por serem de curta duração, os cursos são excelentes oportunidades para quem está em busca de incrementar o currículo e adquirir horas extras para a faculdade.

Os profissionais e estudantes interessados podem dirigir-se à sede do CEL, localizada na Rua Pará, n° 165, Vieiralves. Os investimentos variam de R$ 30 a R$ 400. Informações podem ser obtidas nos telefones (92) 9 9136-1052/9 8142-1616.

No próximo sábado (16), acontece, das 8h às 12h, o curso de Cálculos de Medicamentos, com a enfermeira especializada em urgência e emergência, Verônica Paulino Leite. O investimento é de R$ 30.

No mesmo dia será ministrado o treinamento em drogas utilizadas em parada cardiorrespiratória, com o enfermeiro emergencista, Gledson Cavalcante. As duas capacitações são direcionadas a profissionais e estudantes de Enfermagem. O valor é R$ 50.

Curso de Manipulação Sanitária para Açougues e Peixarias

Na segunda-feira (18), inicia-se o curso de Manipulação Sanitária para Açougues e Peixarias, com a nutricionista e especialista em Vigilância Sanitária, Márcia Mota. A capacitação, que segue até o dia 1º de março, tem o objetivo de orientar profissionais e estudantes quanto à manipulação e comercialização de carnes temperadas e pescados seguros à saúde dos consumidores.

Para alunos CEL, o investimento é de R$100 e,para o público externo, R$ 120. No dia 18 também inicia-se o curso de Informática Básica. Estudantes a partir de 14 anos podem participar. A capacitação segue até 1º de março e custa R$ 160.

Curso de Coleta em Exames Laboratoriais

No dia 21, será a vez do curso de Coleta em Exames Laboratoriais, que irá desenvolver as competências necessárias ao atendimento humanizado ao cliente, na coleta de material biológico. As aulas serão ministradas pelo enfermeiro Anderson Campos Barros. O curso será das 18h às 21h30. O investimento é de R$ 50.

Curso de Tomografia



Dia 23 inicia-se o curso de Tomografia, que tem como objetivo capacitar profissionais e estudantes sobre as técnicas aplicadas no processamento de imagens desse tipo de exame. A instrutora será a radiologista Katchucia Lima e o valor do curso é R$ 140.

Curso para Preenchimento da Declaração de Imposto de Renda

No mesmo dia, o Literatus oferece o curso para Preenchimento da Declaração de Imposto de Renda direcionado a empresários, gerentes, administradores, contadores, auditores internos e externos, consultores e advogados. A inscrição é R$ 100 para alunos CEL e R$120 para público externo.

Curso Norma Regulamentadora (NR18)



O curso de Norma Regulamentadora (NR18) – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção acontece também no dia 23. A norma estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização para implementação e controle de medidas de segurança na indústria da construção civil. O investimento no curso é de R$ 60 para alunos CEL e R$ 80 para o público externo.

Curso de Cuidador de Idoso

No dia 25, o CEL disponibiliza o curso de Cuidador de Idoso para profissionais da área da saúde e familiares. A capacitação tem investimento de R$ 160.

Curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)



Terá início também no dia 25 o curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), nível básico. A capacitação irá abordar, entre outros temas,os conceitos sobre língua e legislação que rege a Língua Brasileira de Sinais. O curso custa R$ 250.

*Com informações da assessoria

