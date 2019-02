Quer estagiar na Defensoria Pública? Edital de seleção tem novidades

O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva, a se realizar no dia 24 de março de 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - O Processo Seletivo de Estágio em Direito com 10 vagas para unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nas zonas Norte e Leste de Manaus terá formação de cadastro de reserva para todos os núcleos da instituição. A novidade foi publicada em edital de retificação nesta quarta-feira (13).

Inicialmente, a seleção lançada na última semana previa que o cadastro de reserva, assim como as vagas disponíveis, seria apenas para as unidades das zonas Norte e Leste.

Pode participar da seleção promovida pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado Amazonas (Esudpam) o estudante que cursa entre o 4º e o 8º período ou equivalente para os cursos de regime anual.

Alunos desperiodizados devem comprovar no ato da inscrição as disciplinas não cursadas, sendo preciso ainda ter a cursar, no mínimo, um ano de atividades acadêmicas. Na admissão, o candidato devidamente classificado deverá estar cursando no mínimo o 5º período.

Inscrições

As inscrições serão realizadas de forma presencial ou por procurador na Esudpam, localizada na Rua 24 de Maio, 321, no Centro, das 9h às 13h, de segunda à sexta-feira, no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019. O edital do processo seletivo e o de retificação estão disponíveis no site da DPE-AM: www.defensoria.am.def.br , na aba da Esudpam, no link Editais.

Para realizar a inscrição, o candidato ou procurador deverá apresentar um documento original com foto e doar um dos seguintes alimentos não perecíveis: 1Kg de arroz, 1Kg de feijão, 1kg de açúcar ou 1 pacote de leite em pó (400g). A Comissão Organizadora do Processo Seletivo fará a doação dos produtos arrecadados a uma entidade de Assistência Comunitária de Manaus.

Bolsa

Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779, auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

Provas

O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva, a se realizar no dia 24 de março de 2019, das 8h às 12h. Os locais específicos de provas de cada candidato serão divulgados no site e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria no dia 28 de fevereiro de 2019.



