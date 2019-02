Quer fazer faculdade? Estácio oferece bolsas entre 50% a 100%

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas realiza neste sábado (16), o Mega Vestibular nos horários de 10h, 12h, 14h e 16h, para cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD). Para se inscrever, basta entrar no site Mega Vestibular Estácio do Amazonas e selecionar o melhor horário para a prova. Novos alunos matriculados terão desconto de 50% no 1º semestre, além de concorrer a bolsas nacionais de 100%.

Já estudantes que possuem notas entre 300 e 900 pontos, no Exame Nacional dia Ensino Médio (Enem), a partir do ano de 2013, podem levar o comprovante de pontuação na sala de matrícula e garantir bolsas entre 40% e 100%. A Estácio Amazonas está localizada na avenida Constantino Nery, nº 693, bairro Chapada, Zona Centro Sul.

Estácio oferece Administração, Direito, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Logística, Educação Física, Bacharelado, Biomedicina, Nutrição, Pedagogia, Ciência Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Redes de Computadores, Gestão de Qualidade, Ciências Biológicas, Gestão de RH e Engenharia Civil





Quem alcançou nota entre 300 e 500 pontos, terá acesso a 40% de bolsa durante todo o curso. Aqueles que atingiram entre 501 e 700 pontos, garantirão desconto de 45%. Quem tirou entre 700 pontos e 899 pontos terá 50% de bolsa e os que atingiram acima de 900 pontos terão 100% de bolsa, no primeiro semestre e 50% em todo o curso.

Na instituição, o novo aluno poderá escolher entre cursos como Administração, Direito, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Logística, Educação Física, Bacharelado, Biomedicina, Nutrição, Pedagogia, Ciência Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Redes de Computadores, Gestão de Qualidade, Ciências Biológicas, Gestão de RH e Engenharia Civil.

