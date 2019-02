Oficina sobre 'educação inclusiva' acontece em Manaus este mês

A presidente do Sinepe, Elaine Saldanha, diz que a oficina irá enriquecer e dar subsídios aos professores para que trabalhem em sala de aula | Foto: Divulgação

Manaus - O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) promove, no próximo dia 23 de fevereiro, a “Oficina Pedagógica de Educação Inclusiva”. O objetivo é capacitar os professores para que tenham subsídio para trabalhar com alunos da educação inclusiva. A oficina acontece das 8h às 18h, na Escola La Salle, na avenida Dom Pedro I, 151, bairro Dom Pedro.

A presidente do Sinepe, Elaine Saldanha, diz que a oficina irá enriquecer e dar subsídios aos professores para que trabalhem em sala de aula as matérias de uma forma diferente e que garanta maior compreensão dos estudantes.

A atividade será ministrada pela doutora em Ciências da Educação, Sintia Maria da Costa Araújo. Durante a oficina, os professores aprenderão na prática algumas atividades que poderão ser aplicadas em sala de aula.

“Através de jogos lúdicos, o professor pode promover a socialização e o aprendizado do aluno com limitação”, disse. Além disso, serão apresentados conteúdos teóricos sobre o tema.

Sintia ressalta que a intenção da oficina ao trabalhar este tema é colaborar com sugestões para a prática pedagógica, a fim de que cada aluno tenha respeitadas as suas necessidades e consiga desenvolver o aprendizado de forma satisfatória.

O investimento na “Oficina Pedagógica de Educação Inclusiva” é de R$ 70 para instituições associadas ao sindicato, e para as não associadas, o valor é R$ 100. Os interessados devem efetuar a inscrição na sede do Sinepe-AM, que fica localizado na rua Belo Horizonte, 19 – Adrianópolis (Edifício The Place Business Center). Para informações: (92) 3631-8446/9 9114-2865.

