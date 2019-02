ISAM oferta pós-graduação em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva

Para dar mais flexibilidade aos estudantes, as aulas são realizadas apenas um final de semana por mês, além disso, o valor total do curso pode ser parcelado em até 25 vezes | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto de Saúde do Amazonas - ISAM, em parceria com a Faculdade Unimed, abriu nesta segunda-feira (18) inscrições para o curso de pós-graduação lato sensu, em Urgência, Emergência Médica e Terapia Intensiva, direcionado exclusivamente para Médicos. ​

De acordo com Simone Carra, Presidente do ISAM, a especialização é necessária para suprir a carência que certas unidades de saúde possuem de profissionais habilitados. “Há uma frequência muito visível de pacientes críticos que não encontram vagas em UTIs e são atendidos em salas de Pronto Atendimentos dos hospitais. Nesses casos, o médico da emergência precisa de formação específica para cuidar desses pacientes e dar continuidade ao tratamento, independentemente do local onde ele se encontra, seja na UTI ou não”. Disse.​

O curso da pós-graduação em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva é presencial, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e possui duração de 20 meses, com certificação nacional e carga horária de 360 horas. ​

Para dar mais flexibilidade aos estudantes, as aulas são realizadas apenas um final de semana por mês, além disso, o valor total do curso pode ser parcelado em até 25 vezes.​

O curso tem duração de 20 meses, com certificação nacional e carga horária de 360 horas | Foto: Divulgação

Outros cursos

ISAM também está com inscrições abertas para o curso de Acolhimento com Classificação de Risco Baseado no Protocolo de Manchester. O curso será realizado nos dias 26 a 28 de fevereiro, das 19h às 22h, e será ministrado pelo enfermeiro Eliésio Dias.

O curso está sendo cobrado a R$ 350 à vista, R$ 370 no cartão podendo ser parcelado em até 3 vezes. A carga horária é de 30 horas. No primeiro dia de aula, o aluno deverá entregar um resumo sobre Classificação de Risco, como complementação de horas.

O Instituto de Saúde do Amazonas – ISAM, está localizado na rua das Massarandubas, nº 29, Conjunto Kíssia, Bairro Dom Pedro I, próximo ao Fast Food Ragazzo, zona Centro Oeste de Manaus.​

Outras informações podem ser obtidas por meio dos números de telefones e WhatsApp (92) 98837-8313 ou (92) 99982-4782.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Oficina sobre 'educação inclusiva' acontece em Manaus este mês

Quer fazer faculdade? Estácio oferece bolsas entre 50% a 100%