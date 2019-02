Cetam realiza oficina de reciclagem para instrutores

O objetivo da oficina é orientar os instrutores a construir o plano de ensino para aplicá-lo em sala de aula | Foto: Divulgação

Manaus - Qualificação é uma das palavras de ordem do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Durante oito dias (até 28 de fevereiro), mais de 100 profissionais estarão participando de uma oficina de Formação Pedagógica de Instrutores Técnicos (Fortec).

O treinamento, que acontece no auditório do Cetam pela manhã e à tarde, é ministrado por analistas educacionais do Fortec. Os participantes foram credenciados em 2018 e estão passando por uma capacitação, recebendo orientações para atuar no interior do Amazonas.

De acordo com a coordenadora de curso do Fortec, Vivian Ataíde Moraes, o objetivo da oficina é orientar os instrutores a construir o plano de ensino para aplicá-lo em sala de aula. “Também estamos socializando com o grupo os procedimentos do Cetam 2019”, reforça Vivian.

Eixos - Os eixos tecnológicos repassados nas oficinas são: ambiente e saúde; controle e processos industriais; gestão e negócios; informação e comunicação; infraestrutura; produção cultural e design; produção industrial; recursos naturais e segurança.

O técnico de Enfermagem José Benaion Neto está participando da reciclagem. Segundo ele, a capacitação continuada é de fundamental importância porque agrega mais conhecimento ao professor, para que este possa enriquecer o conteúdo trabalhado em sala de aula. “É bom para termos um maior feedback do aprendizado do aluno, que é o nosso maior objetivo.”

Para a também técnica em Enfermagem Marcela Freitas, ela, assim como os demais colegas presentes na oficina, irão representar bem o Cetam e fazer a diferença no interior do estado como profissionais.

