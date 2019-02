Prefeitura abre cursos voltados para aposentados de Manaus

Os segurados podem obter maiores informações pelo telefone (92) 3186-8000, das 8h às 17h | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus abriu nesta quarta-feira (20), as inscrições de cursos voltados aos aposentados e pensionistas do município. São 110 vagas, divididas entre as atividades de artesanato (30), ginástica e coral, ambos com 40 vagas cada. As matrículas acontecem na sede da Manaus Previdência, avenida Constantino Nery, nº 2.480 – Chapada, das 8h às 14h.

A coordenadora do Setor de Psicossocial (Psico) da previdência municipal, Darla Gondim, avisa que as inscrições vão até o preenchimento das vagas. Quem já frequentava os cursos oferecidos pela previdência não precisa apresentar nenhum documento no ato da inscrição. Para os novatos, é necessário apresentar cópia da carteira de identidade, CPF, foto 3x4 e comprovante de residência atualizado.

Fruto de parceria entre a Manaus Previdência e a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI-UEA), os cursos iniciarão no dia 11 de março, segunda-feira, com a estreia das turmas de ginástica e canto coral. Ambos acontecerão às segundas e quartas. A ginástica, das 8h30 às 10h, e o canto, das 9h30 às 11h. O artesanato será às sextas-feiras, das 8h30 às 11h.

Os segurados podem obter maiores informações pelo telefone (92) 3186-8000, das 8h às 17h, ou o webchat: http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/.

Atividades:

Canto Coral

Dias e horário: segundas e quartas, 9h30, às 11h

Vagas: 40

Início: 11 de março

Ginástica

Dias e horário: segundas e quartas, 8h30, às 10h

Vagas: 40

Início: 11 de março

Artesanato

Dia e horário: sexta-feira, 8h30 às 11h

Vagas: 30

Início: 15 de março

