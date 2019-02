Quer concluir o ensino fundamental e médio pelo EJA? Saiba como

No Literatus, os alunos que ingressarem no EJA e tiverem entre 15 e 24 anos têm a oportunidade de se integrar também ao programa Melhor Aprendiz | Foto: Divulgação

Manaus- Para quem está planejando retomar os estudos, o Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa modalidade de ensino é uma opção para pessoas que já passaram da idade escolar, e não tiveram a oportunidade de estudar,concluírem o Ensino Fundamental e Médio.

As inscrições podem ser feitas na unidade do CEL na rua Pará, nº 165, Vieiralves e no Stand localizado no Shopping Grande Circular. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3305-2271 ou 99136-1230, ou ainda pelo site http://www.literatus.edu.br/.

No CEL as aulas são oferecidas nos turnos da manhã, tarde e noite e cada disciplina tem duração de cinco dias.

Para ingressar na EJA e iniciar o processo para concluir a educação básica, o investimento é a partir de R$ 55 por disciplina, já com material incluso. No Ensino Fundamental, o aluno faz as disciplinas de Matemática, Português, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Artes e Ciências. Já no Ensino Médio, as disciplinas são Matemática, Filosofia, Português, Sociologia, História, Inglês ou Espanhol, Geografia, Química, Biologia, Educação Física, Artes e Física.

No Literatus, os alunos que ingressarem no EJA e tiverem entre 15 e 24 anos têm a oportunidade de se integrar também ao programa Melhor Aprendiz, que auxilia os jovens a entrarem no mercado de trabalho. Todos os estudantes do EJA também têm os currículos cadastrados no Núcleo de Empreguehabilidades do Literatus e descontos especiais caso queiram iniciar um Curso Técnico. O Núcleo de Empreguehabilidades distribui os currículos entre as empresas parceiras do Literatus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura abre cursos voltados para aposentados de Manaus

Após sucesso, aulão de português para o Idam acontece neste domingo