Quer mandar bem na prova de Português do Idam? curso oferece aulão

Manaus - O curso preparatório ‘Tô na Lista" promove neste domingo (24) mais um aulão de Língua Portuguesa voltado para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Segundo a coordenadora da instituição, Liliane Queiroz, 40, a aula que ocorreu no dia 17 foi um verdadeiro sucesso, por essa razão os alunos pediram bis, e o que contribuiu muito foi a qualidade do professor, considerado um dos melhores professores de português para concursos do Brasil.

“A aula do domingo passado teve um retorno muito positivo, esperávamos um bom público, mas a quantidade de pessoas que vieram prestigiar nosso aulão ficou bem além das nossas expectativas. O nosso professor é simplesmente excelente, ele é um dos melhores do país na área de português para concursos e isso fez com que os alunos que aqui estavam pedissem bis’, disse a coordenadora.

A exemplo da semana passada, o evento terá uma carga horária total de 7h/aula, com início às 9h e término às 17h.

A aula será ministrada pelo professor Adryen Feitoza, de 37 anos, especialista em concursos públicos, e será direcionada para aqueles que concorrem tanto a uma vaga de nível superior, quanto aos que almejam uma de nível fundamental ou médio.

Nesse domingo, o aulão será exclusivamente de resolução de provas anteriores com fundamentação teórica, tática que, segundo o docente Adryen Feitoza, vai contribuir para uma prova de português de alta performance.

“No nosso próximo aulão, vamos trabalhar exclusivamente as provas anteriores da banca com a teoria voltada apenas para como resolver essas questões. Como falei, O IBFC é uma banca que tem um estilo próprio de questões, assim como outras bancas como FGV, FCC, entre outras, o que faz com que um professor saiba exatamente o que deve ser ensinado ao aluno e garantindo uma excelente pontuação na prova”, concluiu o professor.

O evento irá acontecer nas dependências do Curso Preparatório Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, 2114, ao lado do Conde do Pão, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O aulão terá uma carga horária total de sete horas, e o custo será de R$ 25.

As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada, para poder evitar de não conseguir vaga no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo número 4104-4104 ou pelo WhatsApp 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Precisa de emprego? Veja as 64 vagas disponíveis nesta quinta

Confira vagas de emprego no Sine nesta quinta-feira

Procurando emprego em Manaus? veja vagas e envie o currículo ago ra