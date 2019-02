TJAM divulga resultado da seleção para estágio nas comarcas do AM

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou o resultado final da seleção para estágio em nível médio para Comarcas do interior do Estado. Os candidatos classificados e convocados deverão se apresentar até a próxima quinta-feira (28) às Comarcas de seus respectivos municípios para a apresentação de documentos e procedimentos de admissão.

A relação com os nomes dos classificados foi divulgada na edição de terça-feira (20) do Diário da Justiça Eletrônico e pode ser consultada neste link.

A seleção pública para estágio em nível médio foi lançada no dia 13 de dezembro de 2018, sendo voltada para o preenchimento de vagas em 31 comarcas do interior do Estado e formação de cadastro para outros 30 municípios.

Organizada pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (EASTJAM), a seleção foi voltada para estudantes que, neste ano de 2019, cursarão o 1º ou 2º ano do ensino médio não profissionalizante em escolas públicas estaduais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), como nota do componente curricular de Língua Portuguesa (no ano escolar de 2018) igual ou superior a 6,0.

O estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, com bolsa-auxílio no valor de R$ 300 e auxílio-transporte no valor de R$ 100, com jornada de atividades de 20 horas semanais, cumprida no horário de 8h às 12h.

Documentos

Ao se apresentar em suas respectivas Comarcas, os candidatos selecionados deverão portar a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de conta corrente (Banco Bradesco), comprovante de matrícula na 1ª ou 2ª série do ensino médio não profissionalizante em escola pública estadual (Seduc) do município para o qual concorreu, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), certidão de reservista (para candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos), certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais do TJAM (somente para maiores de 18 anos), certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal e uma fotografia (recente) 3x4.

Com informações da assessoria*

