Abertas 300 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Para participar do curso é necessário ter idade mínima de 18 anos





Manaus – Oferecendo cursos como, cuidador de idosos, libras instrumental, agente de portaria, agente de vendas, inglês, excel, informática básica, telemarketing e muitos outros, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) disponibiliza 300 vagas gratuitas para cursos de qualificação em Manaus.

A iniciativa acontece em pareceria com a InnovaTech Educação Profissional e as inscrições para concorrer às vagas podem ser feitas a partir desta segunda-feira (25). Ao todo, 12 cursos de qualificação serão ofertados aos manauaras por meio da Prefeitura do município.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da Semtepi e entrega-la nos dias 25 e 26 de fevereiro, conforme o cronograma de cursos divulgado, no posto do Sine Manaus do Shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona Leste, das 14h às 17h, junto aos documentos necessários: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade (original e cópia) e Currículo atualizado.

“As pessoas precisam acompanhar o ritmo do mercado. Existem muitas vagas de emprego disponíveis, no entanto, a mão de obra não atende às necessidades do mercado. Temos como exemplo a falta de profissionais que dominem a linguagem de sinais, por isso, oferecemos o curso de Libras Instrumental dentro deste pacote de capacitação”, disse o secretário da Semtepi.

É importante lembrar que a inscrição só será feita mediante a apresentação de todos os documentos solicitados e que ela não garante a vaga. A lista de selecionados será disponibilizada no site da Semtepi no dia 1º/3, a partir das 18h. As aulas serão ministradas na sede da InnovaTech Educação Profissional, na Rua Floriano Peixoto, nº 394, Centro.

Período de inscrição e realização dos cursos

Cuidador de Idosos – Turma I – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:12/03 a 14/05 (às terças-feiras)

Horário:9h às 12h

Carga Horária: 20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Cuidador de Idosos – Turma II – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:12/03 a 14/05 (às terças)

Horário:14h às 17h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Portaria – Turma I – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:11/3 a 08/4 (às segundas-feiras)

Horário: 18h às 30h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Portaria – Turma II – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:12/3 a 09/4 (às terças)

Horário:18h às 20h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Portaria – Turma III – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:13/3 a 10/4 (às quartas)

Horário: 18h às 20h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Vendas – Turma I – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:18/3 a 29/4 (às segundas)

Horário:08h às 10h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Vendas – Turma II – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:19/3 a 30/4 (às terças)

Horário:08h às 10h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Agente de Vendas – Turma III – 15 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:20/3 a 08/5 (às quartas)

Horário:08h às 10h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Auxiliar de Farmácia – 10 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:26/3 a 09/5 (às terças)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Libras Instrumental – Turma I – 12 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:20/3 a 29/5 (às quartas-feiras)

Horário:13h às 15h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Libras Instrumental – Turma II – 12 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:20/3 a 29/5 (às quartas-feiras)

Horário:15h às 17h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Treinamento de Excel – Turma I – 5 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:22/3 a 03/5 (às sextas-feiras)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Treinamento de Excel – Turma II – 5 vagas

Inscrição:25/2

Período do curso:24/3 a 05/5 (aos domingos)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:15 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Inglês Básico – Turma I – 12 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:25/3 a 01/7 (às segundas-feiras)

Horário:13h às 15h

Carga Horária:30 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Inglês Básico – Turma II – 12 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:28/3 a 11/7 (às quintas-feiras)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:30 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Redes de Computadores – 5 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:06/4 a 08/6 (às sextas-feiras)

Horário:14h às 16h

Carga Horária:30 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Informática Básica – Turma I – 5 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:15/3 a 26/4 (às sextas-feiras)

Horário:8h às 10h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Informática Básica – Turma II – 5 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:16/3 a 07/5 (aos domingos)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:20 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Telemarketing – 13 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:21/3 a 25/4 (às quintas-feiras)

Horário:14h às 16h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Rotinas Administrativas – Turma I – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:21/3 a 25/4 (às quintas-feiras)

Horário:15h às 17h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Rotinas Administrativas – Turma II – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:22/3 a 03/5 (às sextas-feiras)

Horário:08h às 10h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Rotinas Administrativas – Turma III – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:22/3 a 03/5 (às sextas-feiras)

Horário:10h às 12h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Assistente de RH – Turma I – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:22/3 a 03/5 (às sextas-feiras)

Horário:13h às 15h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Assistente de RH – Turma II – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:22/3 a 03/5 (às sextas-feiras)

Horário:15h às 17h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

Assistente de RH – Turma III – 14 vagas

Inscrição:26/2

Período do curso:21/3 a 02/5 (às quintas-feiras)

Horário: 8h às 10h

Carga Horária:16 horas

Requisitos mínimos: a partir de 18 anos e Ensino Médio completo

