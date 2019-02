Cursos gratuitos para área de Deficiência Visual; saiba mais

São 90 vagas, sendo 30 para cada turno (matutino, vespertino e noturno) | Foto: Divulgação





Manaus - Iniciam na próxima segunda-feira (25) as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Centro de Apoio pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM).

Serão oferecidos cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Específico na Área da Deficiência Visual (Caee), Informática Acessível (Dosvox E Nvda) e Produção de Material Acessível. As formações são gratuitas e abertas a professores da rede pública, alunos e comunidade em geral.

As matrículas para o curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Específico na Área da Deficiência Visual (CAEE) devem ser realizadas entre os dias 25 e 28 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no CAP, localizado na avenida Humberto Calderaro Filho, 903, bairro Adrianópolis.

São 90 vagas, sendo 30 para cada turno (matutino, vespertino e noturno), com início no dia 07 de março e término em 12 de julho. As inscrições estão abertas para professores da rede pública (comprovar com contracheque ou declaração da instituição devidamente registrada no sistema) e comunidade acadêmica a partir do 3º período de graduação (comprovar com declaração ou diploma, se já concluído). Ao todo, são 240 horas/aula.

Curso de informática

O Curso Informática Acessível (DOSVOX E NVDA) destina-se a professores, alunos e comunidade. Com 16 vagas, divididas entre os turnos matutino e vespertino, as matrículas serão realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, também no CAP. Como pré-requisito, é necessário possuir informática básica (comprovar com certificado), ter idade igual ou maior de 13 (treze) anos, ter disponibilidade de frequentar as aulas no turno e horário no qual se matriculou.

Para o curso de Produção De Material Acessível, são ofertadas 08 (oito) vagas. Com carga horária total de 40h, o pré-requisito é ser professor de Sala de Recursos Multifuncional (SRM), necessitando comprovação com contracheque ou declaração da escola, devidamente registrada no sistema. As matrículas iniciam em 29 de abril e vão até 02 de maio, no CAP.

Inscrições

Os candidatos às vagas deverão se dirigir ao CAP, situado na Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, 903 B – Adrianópolis, preencher o requerimento de inscrição, selecionando o curso pretendido, o turno e concordar com as disposições do edital do processo de inscrição. O preenchimento das vagas ocorrerá conforme ordem de chegada e distribuição de senhas no local, até alcançar o número de vagas ofertadas. Será entregue uma senha por pessoa.

Os documentos necessários são Cópia do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Os candidatos deverão entregar todos os documentos exigidos no ato da inscrição, sob pena de não efetivar a sua matrícula. Serão considerados matriculados, de acordo com o número de vagas, os que atenderem aos pré-requisitos.

