Aulão de Raciocínio Lógico para o concurso do Idam será neste domingo

Manaus- O curso preparatório "Tô na Lista", preparatório especializado em concursos públicos, dá prosseguimento à sua sequência de aulões voltados para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Desta vez, após 3 aulas seguidas de Língua Portuguesa, chegou a hora dos alunos terem contato com o Raciocínio lógico matemático, matéria de suma importância para a prova, uma vez que é uma das grandes vilãs em concursos.

A aula será comandada pelo professor Jeferson Almeida. O docente promete uma aula bem dinâmica e que vai fazer até aqueles que não têm muita intimidade com a matemática verem que a matéria não é um bicho de sete cabeças.

“O RLM é uma das matérias que causam mais dúvidas nos alunos, alguns a veem como um bicho de sete cabeças e acham que nunca conseguirão aprender a matéria. Mas vamos ter uma aula gostosa, bem dinâmica, e todos vão ver que até aquele que odeia matemática pode aprender de uma forma bem fácil”, disse o professor.

O evento ocorrerá no domingo, 10 de março, nas dependências do Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, nº 2114, ao lado da Conde do Pão. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do curso e custam o valor de R$ 25. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 4104-4104 ou pelo WhatsApp pelo nº 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

