Abertas as inscrições para curso de ‘Sistema Braile’ em Manaus

Manaus - A Biblioteca Braille do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), oferecerá, a partir de segunda-feira (11), o curso de ‘’Sistema Braile’’. O objetivo é preparar adequadamente quem vai auxiliar a pessoa com deficiência visual.

O curso será realizado na sede da biblioteca, localizada no Bloco C do Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. As aulas ocorrerão durante o horário de funcionamento do espaço, que abre de segunda a sexta, das 8h às 17h.

De acordo com o gerente da biblioteca e professor do curso, Gilson Pereira, a iniciativa é voltada para educadores, estudantes, familiares de pessoas com deficiência visual e demais interessados.

“O material didático, como reglete, punção e folhas braille, será oferecido gratuitamente pela biblioteca. O curso possui uma carga horária de 200h e contará com aulas sobre histórico e conceituação do sistema braille, leitura do sistema, escrita em braille, alfabeto, acentuação, sinal de pontuação e as práticas educativas”, destaca Pereira.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas diretamente na biblioteca ou pelos telefones (92) 99969-6489 / (92) 99111-8734. O aluno poderá acertar o melhor horário para frequentar o curso, diretamente com o gerente Gilson Pereira.

Cursos de iniciação artística

A partir do dia 19 de março, a Biblioteca Braille também oferecerá cursos artísticos para deficientes visuais, como: aula de teclado, terças e quintas; e violão, quartas e sextas. Todas as aulas serão ministradas no período matutino.

As inscrições para estes cursos também já podem ser feitas na Biblioteca ou pelos telefones, gratuitamente.

