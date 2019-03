Ufam e Seduc oferecem Mestrado para professores da Rede Estadual no AM

As oportunidades são para professores da rede estadual | Foto: Cleudilon Passarinho/Seduc

Manaus - Um convênio entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está ofertando 18 vagas para professores da rede estadual de ensino cursarem mestrado na universidade federal. As linhas de pesquisa são Processos Educativos e Identidades Amazônicas, Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional; Formação e Práxis do(a) Educador(a) Frente aos Desafios Amazônicos e Educação Especial e Inclusão no Contexto Amazônico.



A iniciativa faz parte da política de incentivo à qualificação da atual gestão da Seduc-AM, segundo o secretário de educação Luiz Castro. “Nós estamos fortalecendo nossas parcerias com as instituições que podem nos ajudar na qualificação dos nossos professores. Queremos que esses editais sejam cada vez mais viáveis e saiam com mais frequência”, destacou.



Esta é a segunda etapa do convênio com a Ufam para o Mestrado em Educação. Na primeira, foram ofertadas 12 vagas. Nas áreas de Geografia e Letras, o convênio atende 30 professores em cada área, cursando a especialização stricto sensu.

“Acompanhamos os professores todos os dias, dentro da perspectiva gerada pelo convênio: os cursistas aprovados terão os benefícios de estarem afastados de suas atividades na escola por dois anos, sem perdas salariais. A Seduc-AM cumpre com o seu papel em investir tanto na formação e qualificação quanto no tempo do profissional para estudos”, salientou a professora Adriana Moreno, diretora do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta.

O Guia de Recolhimento da União (GRU) está disponível desde o dia 10/02 e deve ser gerado pelo endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_sim ples.asp . O prazo final para efetuar o pagamento é até o próximo dia 5 de abril.



Processo de seleção

Poderão prestar o exame de seleção portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC em qualquer área de formação. Para o doutorado, é exigido também o diploma de Mestrado em Instituição reconhecida pela CAPES/MEC.

As inscrições têm início dia 25 de março, seguem até 5 de abril e devem ser realizadas na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). As datas são tanto para mestrado quanto para o doutorado.

“As vagas não são exclusivas para professores: podem se inscrever pedagogos de todas as áreas do conhecimento, basta escolher uma linha de pesquisa, elaborar o processo de pesquisa e obedecer às etapas descritas no edital”, assinalou a professora Adriana.

Novos cursos

A expectativa é fechar as 18 vagas deste convênio e ainda lançar outros, na área de Mestrado. A Seduc-AM está em tratativas tanto com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) quanto com a própria Ufam para lançar novas vagas para os servidores da secretaria ainda no segundo semestre de 2019.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Abertas as inscrições para curso de ‘Sistema Braile’ em Manaus

Atenção: inscrições abertas para curso de Cuidador Comunitário 2019