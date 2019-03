Precisa voltar ao mercado de trabalho?Oportunidade de cursos em Manaus

| Foto:

Manaus - Estao abertas inscrições gratuitas para cursos e oficinas com 210 vagas em capacitação empreendedora e qualificação profissional para mulheres. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e a Inovação e Qualificação Profissional (Inovar).



Os requisitos mínimos para participação no processo seletivo são: mulher em busca do primeiro emprego, cadastrada no Sine em situação de desemprego ou ser empreendedora ou potencial empreendedora.

As inscrições, que ocorrerão nos dias 12, 13 e 14 de março, devem ser feitas no Escritório do Empreendedor, na sede da Semtepi (antiga Semtrad), na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 13h.

É necessário levar a ficha preenchida, disponível no site da Semtepi : https://semtepi.manaus.am.gov.br

o currículo atualizado e a declaração de renda.



As interessadas devem consultar todos os requisitos e os critérios de desempate no edital disponibilizado no site da Semtepi. A realização da inscrição não garante à candidata a participação no curso escolhido. Cada pessoa pode se inscrever em apenas um curso.

No caso de candidata menor de idade, a mesma deve estar acompanhada do responsável legal, munido de documentos oficiais que comprovem a responsabilidade, no ato da inscrição. A divulgação do resultado será publicada no dia 15/3, a partir das 19h, nas redes sociais e no site da secretaria.

RELAÇÃO DOS CURSOS, OFICINAS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Curso: Gestão de Pessoas – 30 vagas

Período de realização: 20 a 22/3

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 12h

Pré-requisito: mulheres a partir de 18 anos com Ensino Médio completo

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Curso: Marketing de Vendas – 30 vagas

Data: 25 a 27/3

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 12h

Pré-requisito: mulheres a partir de 18 anos com Ensino Médio completo

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Oficina: Elaboração de Currículo Perfeito – 30 vagas

Data: 27/3 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Carga Horária: 4h

Pré-requisito: jovens mulheres de 14 a 17 anos a partir do Ensino Fundamental

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Oficina: Como se comportar em uma entrevista de emprego – 30 vagas

Data: 3/4 (quarta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 4h

Pré-requisito: jovens mulheres de 14 a 17 anos a partir do Ensino Fundamental

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Curso: Atendendo com Excelência – 30 vagas

Período de realização: 4 a 6/4

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 12h

Pré-requisito: mulheres a partir de 18 anos com Ensino Médio completo

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Curso: Modelagem de Negócios | Business Canvas – 30 vagas

Período de realização: 8 a 10/4

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 12h

Pré-requisito: mulheres a partir de 18 anos, ser microempreendedora, líder ou gestora de pessoas

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

Curso: Gestão de Projetos | Project Model Canvas – 30 vagas

Período de realização: 15 a 17/4

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 12h

Pré-requisito: mulheres a partir de 18 anos, ser microempreendedora, líder ou gestora de pessoas

Local: Sede da Inovar - avenida Djalma Batista, São Geraldo, sala 07, 2º piso

