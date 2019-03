UFAM recebe calouros de economia com debate sobre emprego em Manaus

Manaus - Nesta terça-feira (12) inicia o ano letivo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para o curso de Economia, a partir das 8h30, no auditório Rio Amazonas, na Faculdade de Estudos Sociais. O curso de Economia programou essa acolhida aos calouros na qual inclui palestras e tour pela Universidade.

Segundo a professora Wanessa Nascimento, que será a mediadora das palestras, a acolhida vai abordar um assunto que está em alta na academia e será voltado para a colocação e empregabilidade dos futuros economistas no mercado de trabalho em Manaus.

"O assunto principal será explanar com detalhes como o economista pode atuar em diversas frentes do mercado de trabalho", ressaltou a professora.

Além disso, o evento contará com a presença do Secretário da Sefaz, Alex Del Glidio, junto com os professores do Departamento de Economia e todos os discentes da academia.

*Com informações da assessoria.

