Revisão para o concurso Idam inicia na próxima semana

Manaus - Iniciam na próxima semana as turmas do “Revisaço dos desesperados” para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Essas turmas finais são de iniciativa do curso preparatório para concursos “Tô na Lista”, curso especializado em concursos públicos novo na cidade, mas já com diversas aprovações de alunos – inclusive em primeiras colocações.

As turmas serão voltadas para o cargo de motorista (nível fundamental) e para Assistente Técnico (nível médio). Haverá turmas no turno da manhã, tarde e noite.

O valor da matrícula para o 'revisaço' do cargo de Motorista é no valor de R$ 150, já para o cargo de Assistente Técnico o custo é de R$ 180, taxa única.

Segundo uma das coordenadoras do curso, Nicolly Costa, 18, as aulas irão ter duas semanas de duração e serão destinadas àqueles candidatos que buscam um último gás para conseguir a tão sonhada aprovação.

“Essa turma será destinada àqueles alunos que buscam aquele último suspiro para a sua aprovação no concurso do Idam, por isso o nome “Revisaço dos Desesperados”.

As aulas irão do dia 18 de março até o dia 29 de março, última sexta antes da prova. Uma das vantagens aos nossos alunos é que eles terão presença garantida no aulão de véspera, que ocorrerá no dia 30, sem custo algum”, disse Nicolly.

Quem tiver interesse em participar, basta se dirigir à sede do curso, na avenida Darcy Vargas, nº 2114, ao lado da Conde do Pão, escolher um dos turnos para estudar e realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo 4104-4104 ou WhatsApp através do nº 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

