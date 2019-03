Estácio abre inscrição gratuita para alfabetização de adultos

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas abre inscrições gratuitas para a primeira turma do projeto “Alfabetização de Adultos”, que inicia no dia 15 deste mês, três vezes por semana, no período da tarde das 14h às 16h.

A intenção é matricular alunos a partir dos 15 anos, que sejam analfabetos ou analfabetos funcionais. Para participar, basta comparecer a coordenação do curso de Pedagogia, com o documento de identidade e comprovante de residência para garantir a vaga.

Aulas acontecerão três vezes por semana, na Faculdade Estácio do Amazonas | Foto: divulgação





Conforme a coordenadora do curso de Pedagogia e idealizadora da iniciativa no Amazonas, Elaine Freire da Silva, as pessoas analfabetas são aquelas que não reconhecem nem letras e nem números, já os analfabetos funcionais conseguem apenas identificar os números do ônibus, números de telefone e letras grandes, mas não conseguem dizer o significado.

“Nossos alunos utilizarão o método Paulo Freire de reconhecimento de sílabas e união de letras para ensiná-los. Tudo será supervisionado pela coordenação do curso de Pedagogia”, explicou Elaine. A especialista revela ainda que, para que o aluno começar a ler, leva-se em torno de três meses.

Serviço:

O que é: Alfabetização gratuita para adultos

Onde: Faculdade Estácio do Amazonas

Mais informações: 99989-6801

* Com informações da assessoria

