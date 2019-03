Workshop une fotografia com coaching em Manaus

Palestra será nesse final de semana | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo final de semana (16 e 17), será ministrado um workshop chamado “Olhares e Ângulos” pela fotógrafa Alessandra Reis e a coach Kátia Nogueira, no Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, 279, bairro Centro. O evento começará às 13h e irá até às 15h30, nos dois dias e é voltado para o público adulto e jovem. O aluno não precisa ter câmera fotográfica e ganha um certificado de horas complementares.



Segundo a fotografa Alessandra Reis, o workshop é um novo projeto dentro da área de fotografia. “ Estou desenvolvendo junto com a coach Kátia Nogueira. Ele ainda é um piloto, mas em breve será lançado. É uma palestra motivacional unindo técnicas de Programação Neuro Linguística (PNL) e a fotografia”, contou.

Para ela, o principal objetivo com o Workshop “Olhares e Ângulos” é motivar pessoas e transformar a vida delas através da própria percepção das próprias pessoas. As vagas são para 16 pessoas e tem um investimento de R$ 150,00. Quem quiser participar pode entrar em contato pelo número de telefone (92) 991636043.

“Sendo que com foto é mais fácil você explicar isso. Fotografia não são fotografias, são sentimentos! Nunca encarei a fotografia como minha profissão porque para mim sempre foi muito sentimento e sempre foi minha arte”, explicou a fotógrafa.

Já para a coach Kátia Nogueira, a fotografia pode ser utilizada também como instrumento de motivação pois, segundo ela, captura sentimentos, emoções, comportamentos sociais e pessoais nos mais diversos ambientes.

A coach Kátia Abreu e a fotográfa Alessandra Reis estarão no comando do workshop | Foto: Divulgação

“A melhor forma de terapia ainda é o contato com o outro, é a troca de energia, a amorosidade, acolhimento, é se sentir importante. Existem muitos registros fotográficos que emocionam e levam pessoas as lágrimas, assim como tem outros que as fazem sorrir bastante. Quando isso acontece é porque a conexão foi estabelecida”, ressaltou a coach.

Ela também explicou que essa fusão da fotografia com o coaching traz propostas de mudanças. “Cada um terá liberdade de identificar para falar ou compartilhar suas percepções pessoais, sempre com um acompanhamento e auxílio de um profissional para o direcionamento dos objetivos. Lembrando que isso será aplicado dentro do processo fotográfico, liberdade é algo muito presente no processo de autoconhecimento”, contou.

Novos projetos

A primeira vez que a fotografa fez um evento assim, foi em 2014. O que a motivou a retomar o projeto foi um problema de saúde do pai de uma amiga dela. “ Ele ficou supercontente quando soube do workshop já que ele andava desanimado devido a esse problema de saúde”.

Ela e a coach planejam novas edições desse mesmo workshop para o mês que vem. Além da continuidade desse workshop, as duas estão desenvolvendo um outro projeto para quem tiver algum problema com bloqueio criativo que ajudará no desenvolvimento pessoal. Mas esse ainda está em fase de teste e deve também ser lançado nos próximos meses.

Leia Mais

Revisão para o concurso Idam inicia na próxima semana

Estácio abre inscrição gratuita para alfabetização de adultos