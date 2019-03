TCE promove curso de libras em Manaus; saiba mais

Uma das grandes dificuldades para os surdos é a comunicação com a sociedade e o curso abre essa possibilidade | Foto: Divulgação

Manaus - Teve início, na manhã desta segunda-feira (18), o curso de libras com turmas nos horários matutino (7h30 às 11h30) e vespertino (13h30 às 17h). Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o curso promovido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) tem 40 participantes, entre eles dez servidores do TCE-AM.

Para a instrutora do curso e assessora pedagógica da Semed, Edna Santos o aprendizado da linguagem de libras funciona como um facilitador na comunicação entre os surdos e não surdos e reconhece que ministrar curso de libras para as pessoas com necessidades especiais e as não surdas também facilita a integração dos alunos durante o curso porque as dinâmicas fluem com mais naturalidade entre os participantes. Edna Santos atua na gerência de educação especial da Semed.

As turmas são nos horários matutino (7h30 às 11h30) e vespertino (13h30 às 17h) | Foto: Divulgação

Barreira linguística

Uma das grandes dificuldades para os surdos é a comunicação com a sociedade e o curso abre essa possibilidade, diminuindo a barreira linguística imposta pelo desconhecimento da linguagem de libras, segundo avaliação de Edna Santos.

Aluna do curso de libras e graduanda de pedagogia, Gisely Maia, é decidiu estudar libras para atuar nas áreas sociais, religiosas como facilitadora da linguagem de libras; trabalhar onde houver necessidade de minimizar a barreira excludente da linguagem convencional.

*Com informações da assessoria

