Cetam inscreve para cursos de qualificação profissional nesta quinta

Manaus - Nesta quinta-feira (21), a partir das 8h, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abrirá inscrições para 74 cursos diversos de qualificação profissional. Serão 5.783 vagas, conforme consta na relação disponível no site do Cetam: www.cetam.am.gov.br.

Os interessados devem acessar o link: http://inscricao.cetam.am.gov.br/ para garantir sua vaga. A inscrição, totalmente online, tem encerramento confirmado para 17h, mas pode ser que termine antes desse horário, caso as vagas para o curso tenham sido preenchidas.

Após confirmada a inscrição online, o candidato terá que comparecer na unidade onde se inscreveu, nos dias 26 e 27 de março, em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 17h), munido da documentação exigida.

Será preciso apresentar cópias da identidade; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade e 2 fotos 3x4. Para os cursos de Informática Avançada, o candidato inscrito terá que levar certificado de Informática Básica com, no mínimo, 40 horas/aula. As aulas tem início confirmado para o dia 8 de abril.

Endereços

As aulas serão ministradas em nove unidades da capital, localizadas em diferentes zonas da cidade: Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison (rua Brasília, s/n, São Jorge); Centro Cultural Aníbal Beça (rua. J, s/n, São José Operário); Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, s/n, Nossa Sra. Aparecida); e nos seguintes centros de convivência da família: Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova), 31 de Março (rua 21, 441, Japiim), André Araújo (rua 5, 219-259, Raiz), Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, s/n, Santo Antônio), Maria de Miranda Leão (rua Loris Cordovil, 1, Alvorada) e Teonízia Lobo (rua da Penetração III, quadra 60, s/n, Amazonino Mendes).

