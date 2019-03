Bolsas de estudo com 30% de desconto para alunos de escolas públicas

| Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta terça-feira (26), estudantes egressos da rede pública no Amazonas ganham mais uma oportunidade para ingressar no ensino profissionalizante e garantir a chance de lutar por uma vaga no mercado de trabalho.

Na data, o Centro de Ensino Técnico (Centec) lança o projeto ‘Maistec’, que disponibilizará bolsas sociais com desconto de 30%. O benefício é exclusivo para concluintes do ensino médio dos anos de 2015 a 2018, em qualquer escola pública do Estado.

Ao todo, serão oferecidas 900 bolsas para os cursos técnicos de Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Serviço Jurídicos, Recursos Humanos, Qualidade, Portos, Meio Ambiente e Petróleo e Gás, com duração de 12 a 18 meses. Com o benefício, as mensalidades serão fixadas em apenas R$140, sem acréscimos até a conclusão do curso escolhido.

Pesquisas recentes mostram que o mercado de trabalho aponta pela necessidade urgente de profissionais técnicos, e que essa demanda só tende a crescer nos próximos anos. Pensando nisso, a direção do Centec decidiu aumentar, ainda mais, a sua contribuição para a formação profissional de alunos egressos da rede pública, que esperam uma oportunidade de capacitação para se destacarem entre os demais concorrentes.

"O 'Maistec' vem para facilitar o acesso ao ensino profissional de quem já concluiu o ensino médio e não consegue cursar uma formação técnica por dificuldades financeiras. O projeto, que faz parte do nosso programa Centec Social, é uma oportunidade que pode mudar vidas, famílias e a sociedade como um todo", ressalta a diretora da instituição, Eliana Pinheiro.

Para efetivar a matrícula, o aluno deverá escolher um dos cursos técnicos oferecidos pelo 'Maistec' e apresentar-se na sede do Centec, localizada na avenida Djalma Batista, 646 - São Geraldo, com o certificado de conclusão do ensino médio, comprovando de que cursou o estudo em escola pública, além do RG, CPF e comprovante de residência.

Os interessados na oportunidade têm até o dia 30 de abril para efetivarem suas matrículas. O regulamento completo pode ser acessado no site www.centec-am.com.br.

Sobre o Centec

O Centec é uma instituição especializada no ensino profissional e tem como missão formar profissionais com competência técnica e humana para atender as demandas do mercado de trabalho local. Todos os estudantes formados pela instituição, inclusive em cursos de curta duração, recebem certificados que os credenciam para atuam em suas áreas de escolha.

A instituição busca, ainda, atender as necessidades das organizações, por meio de ações de educação, treinamentos e desenvolvimento de talentos, desenvolvendo competências e produzindo soluções. Tem como objetivo uma educação que envolve conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e sociais, permitindo diferentes olhares sobre a sociedade e principalmente evidenciando um horizonte de oportunidades.

