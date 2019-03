Fiocruz Amazônia recebe inscrições para mestrado até segunda (1º)

Manaus- O Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) oferece 17 vagas para o curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA). As inscrições podem ser feitas na segunda-feira (1º).

As vagas são divididas em duas linhas de pesquisa: Fatores sociobiológicos no processo saúde-doença na Amazônia, com onze vagas; e Processo Saúde-Doença e Organização da Atenção a populações indígenas e outros grupos em situações de vulnerabilidade, com seis vagas. O curso é em regime integral e as aulas estão previstas para iniciar em agosto deste ano.

As inscrições são feitas pela internet por meio da Plataforma Siga, da Fiocruz. O candidato deve preencher o formulário de inscrição nesta plataforma, anexar os documentos solicitados e pagar a taxa de inscrição. Para mais informações, consulte o edital na Plataforma Siga.

Sobre o curso

O curso de mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia tem como objetivo capacitar profissionais para desenvolver modelos analíticos, capazes de subsidiar pesquisas em saúde, apoiar o planejamento, execução e gerenciamento de serviços e ações de controle e o monitoramento de doenças e agravos de interesse coletivo e do Sistema Único de Saúde na Amazônia.

O PPGVIDA também visa planejar, propor e utilizar métodos e técnicas para executar investigações na área de saúde, mediante o uso integrado de conceitos e recursos teórico-metodológicos advindos da saúde coletiva, biologia parasitária, epidemiologia, ciências sociais e humanas aplicadas à saúde, comunicação e informação em saúde e de outras áreas de interesse acadêmico, na construção de desenhos complexos de pesquisa sobre a realidade amazônica.

