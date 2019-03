Quer estudar? Mais de 400 vagas serão ofertadas em Manaus

São mais de 400 vagas disponibilizadas | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta sexta-feira (29), 445 vagas gratuitas para 12 cursos de qualificação profissional serão ofertadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa privada Intelectus Formação Profissional.



Durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnico na tarde desta sexta-feira (29), o prefeito Arthur Neto falou sobre a importância de se ter um emprego e também sobre o trabalho em conjunto de secretarias em sua gestão.

“Eu gosto muito do trabalhador. Manaus é a que mais contrata. A Semtepi vem trabalhando na qualidade empreendedora desde a escola.”, ressaltou.

Inscrições

Prefeito assinando o Termo de Cooperação Técnica | Foto: Mario Oliveira/ Semcom

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da Semtepi (http://semtepi.manaus.am.gov.br/) e entregá-la com o currículo atualizado e a declaração de renda a partir do dia 1 até o dia 4 de abril, na rua Miranda Leão, 82, Centro, de 8h às 13h.



Todos os documentos requeridos no edital devem ser apresentados pois só assim a inscrição será realizada.

A prefeitura informa que somente a inscrição não garante a vaga. A lista dos selecionados será disponibilizada no site da Semtepi, a partir das 19h, na próxima sexta-feira, dia 05.

Confira a lista de relação dos cursos e período de realização:

Metrologia básica/ Matemática Básica: 40 vagas



Inscrições:01/04

Período de realização: 17/06 a 21/06

Horário: 8h às 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Agente de Portaria: 40 vagas



Inscrições:01/04

Período de realização: 20/05 a 24/05

Horário: 8h às 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Telemarketing: 40 vagas



Inscrições:01/04

Período de realização: 03/06 a 07/06

Horário: 8h as 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Rotinas administrativas: 40 vagas

Inscrições:02/04

Período de realização: 03/06 a 07/06

Horário: 8h às 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Logística: 40 vagas

Inscrições:02/04

Período de realização: 27/05 a 31/05

Horário: 8h às 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Contabilidade: 40 vagas

Inscrições:02/04

Período de realização: 06/05 a 10/05

Horário: 8h às 12h

Carga horaria: 20h

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Local: galeria dos remédios





Administração Empresarial: 40 vagas



Inscrições: 02/04

Período de realização: 13/05 a 17/05

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minimo de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Galeria dos Remédios





Controle de Qualidade: 40 vagas

Inscrições: 03/04

Período de realização: 10/06 a 14/06

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minimo de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Galeria dos Remédios





Profissional em RH: 40 vagas

Inscrições: 03/04

Período de realização: 22/04 a 26/04

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minimo de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Galeria dos Remédios





Técnica de vendas: 40 vagas

Inscrições: 03/04

Período de realização: 08/04 a 12/04

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Galeria dos Remédios





Marketing:40 vagas

Inscrições: 04/04

Período de realização: 15/04 a 19/04

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Galeria dos Remédios





Treinamento em Excel: 5 vagas

Inscrições: 04/04

Período de realização: 15/04 a 19/04

Horário: 8h as 12h

Carga horária: 20h

Pré-requisito: idade minimo de 18 anos e Ensino Médio Completo

Local: Sede da Intelectus- rua Alfredo Valois, 305, conjunto Hileia 1, Redenção.

