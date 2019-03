Biblioteca Braille abre novos cursos gratuitos

Manaus- A Secretaria de Estado de Cultura (SEC), por meio da Biblioteca Braille do Amazonas, está com inscrições abertas para os cursos de instrumentos musicais para deficientes visuais e pessoas com baixa visão. Estão disponíveis as tradicionais turmas de Teclado e Violão. Pela primeira vez, serão oferecidas aulas de Cavaquinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail:braille@cultura.am.gov.br ou pelos telefones (92) 99111-8734/99969-6489.

As aulas acontecem na Biblioteca, localizada no Bloco C do Centro de Convenções – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro). As terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, será realizado o curso de Teclado, com o professor Guilherme Munhoz; as quartas, das 8h às 12h, será a vez do curso de Violão; e as sextas, no mesmo horário, o de Cavaquinho, ambos ministrados pelo professor Carlos da Costa.

Cursos de música

O projeto dos cursos de instrumentos para deficientes é realizado desde 2006, em parceria com o Núcleo de Música Popular do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, que disponibiliza os professores. O objetivo, segundo o gerente da Biblioteca, Gilson Mauro Pereira, é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual e atrair novos usuários para a Biblioteca.

Implantada em 1999, a Biblioteca Braille do Amazonas conta com um acervo de 50.466 volumes, distribuídos em obras em braille, livros falados (em MP3), livros digitalizados e filmes com audiodescrição.

