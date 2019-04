Fapeam lança edital com bolsas de mestrado e doutorado para estudantes

Manaus- A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), lança o Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Instituições Fora do Estado do Amazonas (PROPG-Capes/Fapeam). O programa disponibiliza 50 bolsas via Capes, sendo 25 bolsas para mestrado e 25 para doutorado, para alunos residentes no Amazonas, matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu, credenciados pela Capes.

O PROPG-Capes/Fapeam tem como objetivo apoiar a formação de em áreas estratégicas nas quais o Estado do Amazonas ainda não possui programas de Pós-Graduação em nível de Mestrado ou Doutorado.

A bolsa de mestrado tem valor correspondente a R$1.500, com prazo máximo de 24 meses. Para o doutorado, o valor será de R$ 2.200, com vigência máxima de 48 meses. Os interessados em apresentar propostas para o Programa podem conferir o edital por meio do endereço eletrônico www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-0012019-propgfapeamcapes/.

Edital

As propostas podem ser enviadas até o dia 13 de maio, em formulário online específico, por meio do Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível no site www.fapeam.am.gov.br . A submissão da proposta requer também a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao sistema, conforme o edital.

A implementação da bolsa depende da entrega da documentação solicitada no edital, bem como da portaria de liberação, caso o bolsista tenha vínculo empregatício ou funcional com instituição pública.

A previsão é que o resultado da avaliação das propostas seja divulgado no mês de junho de 2019.

