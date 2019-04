Moradores da zona rural de Manaus terão cursos profissionalizantes

Manaus- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), leva cursos de qualificação profissional aos moradores da área rural de Manaus.

Parte do projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro, os cursos estão capacitando os empreendedores da zona agrícola. A subsecretária operacional da Semtepi, Larisse Carvalho, explica que uma das preocupações da Prefeitura é atender ao máximo a população da área rural.

“Uma das diretrizes do prefeito Arthur Virgílio Neto é levar qualificação a essas comunidades e contribuir para a melhoria do trabalho que já é realizado pelos produtores. A ideia é tornar a produção deles mais efetiva e lucrativa”, disse a diretora.

Entre os cursos realizados, estão Cooperativismo, Fruticultura Básica, Produção de Doces, Compotas e Geleias. As aulas misturam o ensino de receitas, técnicas com o universo do empreendedorismo, fazendo com que o agricultor passe a gerar emprego e renda através de sua produção.

“O Senar já é nosso parceiro há algum tempo e novamente estão conosco nessa missão tão importante de aperfeiçoar o trabalho dos produtores rurais”, lembrou o diretor do departamento de Qualificação Profissional da secretaria, Fábio Castro.

Intercâmbio Rural

Após a finalização dos cursos, que estão sendo ministrados nas escolas municipais dessas áreas, os participantes vão passar por uma espécie de “Intercâmbio Rural”.

Os alunos vão sair de sua propriedade e passar um dia inteiro em outra, apoiados por um instrutor do Senar, e trocar experiências, ideias, boas práticas e fortalecer os laços entre as comunidades e seus produtores.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quer estudar? Mais de 400 vagas serão ofertadas em Manaus

Com música e celebração, Prefeitura de Manaus lança o 'Março Lilás'