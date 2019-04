Fapeam lança edital para melhorar a qualidade da pós-graduação

Manaus- A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), lançou o edital do Programa de Cooperação para a Consolidação da Pós-graduação e Formação de Recursos Humanos no Amazonas (Capes/Fapeam). A chamada visa apoiar o desenvolvimento de projetos para o fortalecimento e melhoria da qualidade do ensino de pós-graduação stricto sensu no Amazonas.

O último edital deste Programa havia sido lançado em 2014. A nova chamada conta com investimento de mais de R$ 4 milhões para estimular a criação de novas linhas de pesquisa nos Programas de Pós-Graduação (PPGs), além de incentivar a interação científico-acadêmica, de modo a construir redes de cooperação e ampliar a formação de recursos humanos de alto nível, bem como a produção científico-acadêmica no Estado.

O Programa atende a uma das ações da Fapeam, o fomento à formação e capacitação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado, recebendo aporte de R$ 1,3 milhão a mais que a edição de 2014.

Requisitos

As propostas podem ser submetidas até o dia 13 de maio de 2019 e devem se inseridas em uma das três modalidades a seguir:

Modalidade 1 – Apoio a cursos novos (aprovados a partir de 2015);

Modalidade 2 – Melhoria da qualidade dos cursos com conceito 3 e 4; e

Modalidade 3 – Em busca da excelência – Apoio a programas com conceito 5 e 6.

Para submeter propostas ao programa é preciso que o proponente seja coordenador de PPGs Stricto Sensu e esteja vinculado a instituição de ensino superior ou instituições de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos ou privados (sem fins lucrativos), sediados no Amazonas.

Em casos de cursos em rede, estes devem ter participação formal de instituição sediada no Amazonas e coordenação local do Programa pertencente ao quadro, além de pertencer a uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) ou instituição de ensino superior, pública ou particular (sem fins lucrativos), e ser recomendado pela Capes com conceito entre 3 e 6.

Mais informações sobre requisitos e propostas podem ser conferidas no edital, disponível no endereço eletrônico http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-0022019-propg-capesfapeam/

Submissão de propostas

As propostas deverão ser apresentadas em formulário online específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível na página www.fapeam.am.gov.br , conforme detalhado no edital. A previsão é que o resultado seja divulgado a partir do mês de julho deste ano.

