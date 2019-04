Curso oferece bolsas para pré-vestibular e preparatório para PM

Manaus - Para quem deseja se preparar para o concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), previsto para 2019, ou para cursos de pré-vestibular, o curso preparatório Tô na Lista disponibilizou 200 bolsas parciais para as novas turmas que terão início no dia 6 de maio deste ano: 100 para o pré-vestibular e 100 para o preparatório para o concurso da Polícia Militar do Amazonas.

Para os interessados em participar de uma das turmas, o preparatório oferece 50% de desconto nas mensalidades até o fim da modalidade escolhida. Na modalidade pré-vestibular, as aulas terão duração de aproximadamente oito meses. Já para o preparatório para a PM-AM, as turmas serão por módulos, com o valor do desconto sendo aplicados em todos os módulos previstos.

Com o desconto, quem desejar se preparar para entrar numa universidade neste ano pagará o valor mensal de R$ 150, até o final de 2019. Para os que desejam entrar para a PMAM, pagarão o valor de R$ 130 (turmas manhã ou tarde) e R$150 (turma da noite).

Todas as aulas são de segunda a sexta-feira, com turmas matutinas, vespertinas ou noturnas. A promoção ocorrerá do dia 12 ao dia 30 de maio, ou até se esgotarem as bolsas parciais. A proposta é simples e concisa: aulas descomplicadas, diretas e concisas.

Os interessados devem comparecer de segunda a sexta, em horário comercial, na avenida Darcy Vargas, 2114, Chapada, ao lado da panificadora Conde do Pão. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 4104-4104 ou pelo WhatsApp, através do (92) 9 9474-4281.

*Com informações da assessoria.

