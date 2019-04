Abertas inscrições para oficina de jornalismo socioambiental em Manaus

Manaus– A agência de jornalismo independente Amazônia Real e a organização internacional Climate Tracker abriram inscrições online para a 1ª Oficina de Jornalismo Socioambiental, que acontecerá nos dias (10) , (11) e (12) de maio, no auditório do Parque Municipal do Mindu, bairro Parque Dez, na zona centro-sul da capital do Amazonas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de abril neste link: http://bit.ly/JornalismoSocioambiental

Podem se inscrever estudantes a partir do 6º período de Jornalismo, que estejam com matrículas regulares em faculdades públicas e privadas, e jornalistas recém-formados.

Os alunos selecionados para as 20 vagas serão anunciados no dia 30 de abril.

A 1ª Oficina de Jornalismo Socioambiental é gratuita e com certificação de 20 horas complementares.

Com foco no jornalismo multimídia (produção de textos, fotografias e vídeos), a oficina será uma oportunidade para os alunos terem contato com os seguintes temas: meio ambiente, mudanças climáticas, povos tradicionais, investigação, pautas de fôlego, checagem de notícias, entre outros.

Profissionais

As oficinas serão ministradas pelos seguintes profissionais: jornalista Ignacio Amigo, da Climate Tracker; jornalista Juliana Radler, do Instituto Socioambiental (ISA); pesquisadora Rita Mesquita, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa); jornalistas Elaíze Farias e Kátia Brasil, ambas da Amazônia Real; jornalista Alexandre Hisayasu, da Rede Amazônia/Rede Globo; e o fotógrafo Bruno Kelly.

Amazônia Real

Fundada em 2013, a agência de jornalismo independente Amazônia Real é reconhecida por dar voz às populações da região amazônica que não têm acesso à mídia tradicional, defender os direitos humanos e a liberdade de expressão. No início de 2019, a agência ganhou o Prêmio Rei da Espanha de Meio de Comunicação de Maior Destaque da Ibero-América. A premiação é concedida pela Agência EFE e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), organização do Ministério das Relações Exteriores.

Climate Tracker

A Climate Tracker é uma organização internacional voltada para o treinamento de jovens jornalistas em temas ambientais e de mudanças climáticas, principalmente de países da América Latina, Ásia e África. Muitas das atividades da organização ocorrem em torno das grandes reuniões intergovernamentais sobre o clima como a Conferência Mundial de Mudanças Climáticas da ONU (COP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centec inaugura salão-escola com foco no mercado de beleza

Universidades da Califórnia oferecem 30 bolsas para estudantes do AM