UEA abre 145 vagas para especializações na capital e no interior

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciou nesta segunda-feira (15/4) o período de inscrições para três cursos de especialização que ocorrerão em Manaus e em Humaitá, totalizando 145 vagas para profissionais das áreas de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, Psicologia, Engenharia Ambiental, de Pesca, Florestal, Civil, Agronômica, Arquitetura, Geologia e Geógrafos.

Cursos em Manaus

Estão abertas, até o próximo dia 15/5, as inscrições para o Edital nº 048/2019-GR/UEA – Especialização Populações Especiais e Cardiopatas, e para o Edital nº 049/2019-GR/UEA – Especialização em Envelhecimento e Populações Envelhecidas. Cada formação oferece 50 vagas. As aulas acontecerão na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), em Manaus.

Para estes editais, estarão aptos a realizar o exame de seleção os profissionais graduados nas áreas de Educação Física devidamente registrados no Cref/Confef, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina e Psicologia.

A Especialização Populações Especiais e Cardiopatas tem como objetivo capacitar os profissionais de Educação Física a trabalhar com populações especiais e com cardiopatas, por meio de estudo e da aplicabilidade das disciplinas presentes na estrutura curricular do curso.

Já o curso de Especialização em Envelhecimento e Populações Envelhecidas busca desenvolver no profissional as habilidades e competências necessárias para um bom relacionamento com os idosos, visando à ética e responsabilidade, por meio de atividades físicas recreativas, sociais e/ou culturais.

Curso no interior

Com aulas presenciais no Núcleo de Estudos Superiores de Humaitá (Neshum/UEA), a Especialização em Cadastro Ambiental Rural e Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos (Edital nº 054/2019-GR/UEA) continua com inscrições abertas até o próximo dia 10/5. Ao todo, serão ofertadas 45 vagas.

O curso propõe qualificar profissionais de nível superior das áreas de Engenharia Ambiental, de Pesca, Florestal, Civil e Agronômica, além de Arquitetura, Geologia e Geógrafos, oferecendo amplos e atuais conhecimentos nas áreas da geomática, topografia e agromensura para o levantamento, manipulação, análise e organização de dados geográficos aplicados ao Cadastro Ambiental Rural e ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

Especialização Populações Especiais e Cardiopatas – Edital nº 048/2019-GR/UEA

Especialização em Envelhecimento e Populações Envelhecidas - Edital nº 049/2019-GR/UEA

Especialização em Cadastro Ambiental Rural e Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos – Edital nº 054/2019-GR/UEA

