Prefeitura lança programa de capacitação e oferta mais de cem vagas

Manaus - Como parte do programa “Manaus Mais Empreendedora”, implantado nesta gestão para fomentar a criação de novos negócios e oportunidades de emprego, o prefeito Arthur Virgílio Neto lançou nesta terça-feira (16), o projeto “Inova Manaus”, que vai oferecer a micro, pequenos e potenciais empreendedores, novas alternativas de capacitação que permitam uma melhor gestão de negócios.

O Programa



"O Inova Manaus, juntamente com outras medidas que já tomamos, visa constituir um polo de tecnologia voltado para o empreendedorismo e inovação. Isso representa nosso modesto passo para a Manaus 4.0, inserindo nossa cidade na quarta Revolução Industrial que está aí à nossa frente. Estamos aqui fazendo o que podemos com a pequena estrutura que dispomos, para embutir a mentalidade empreendedora desde as crianças nas escolas até os jovens que buscam sua primeira empresa", destacou o prefeito Arthur Neto, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, durante o lançamento do projeto realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste de Manaus.

O programa será coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq), que tem como uma de suas diretrizes a promoção da cultura empreendedora na cidade, com ações que estimulem a competitividade, o desenvolvimento e o fomento de pequenos negócios, fortalecendo, assim, o surgimento de soluções inovadoras e o desenvolvimento da economia local.

Dentro das ações do “Inova Manaus”, em parceria com a Associação da Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), 40 empreendedores e potenciais empreendedores terão a oportunidade de receber capacitação em um ciclo de palestras, dividido em três fases: “Processo de Recrutamento e Seleção”, “Técnicas de Vendas” e “Desenvolvimento de Líderes”, por meio da metodologia Team Building - Construção de Equipes.

Prefeitura ainda oferecerá 100 vagas gratuitas para o Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas | Foto: Mário Oliveira/Semcom

O secretário da Semtepi, Marco Pessoa, destacou que além das vagas do ciclo de capacitação empreendedora, a Prefeitura de Manaus, dessa vez em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), também oferece outras cem vagas gratuitas para o Empretec - uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. Promovido em aproximadamente 40 países, a capacitação proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência no mercado.



"O Empretec é um curso de excelência que vai proporcionar uma evolução empreendedora para quem participar, possibilitando vivenciar uma experiência real de ter uma empresa. Quem tiver interesse, deve baixar o edital, ler nosso regulamento e fazer sua inscrição. Em seguida será feita a seleção em cima do perfil empreendedor de cada inscrito", explicou o secretário.

Inscrições



As inscrições para os 140 cursos já estão disponíveis no site do Inova Manaus, e seguem até as 23h59 do próximo domingo (21). Os candidatos devem estar atentos às datas de convocação e entrega de documentação, previstas no edital disponibilizado no site da Semtepi.

Hackathon



Apostando no universo da inovação e tecnologia, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Softex, realiza o seu primeiro Hackathon com 48 horas ininterruptas de duração. As inscrições são gratuitas, para a primeira maratona Hackathon – dedicada a desenvolver soluções tecnológicas, a fim de aprimorar as ações do município –, e iniciaram nesta terça-feira (16).

O nome do evento resulta da combinação entre as palavras inglesas hack (programar de forma excepcional) e marathon (maratona) e reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para as áreas de mobilidade urbana e saúde. O Hackathon ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, com os participantes de dez equipes formadas por empreendedores locais. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de maio, pelo site da Semtepi.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Agência do Basa é multada pela Lei da Fila em Manacapuru

Vídeo: chuva forte causa estragos e destruição em município do AM