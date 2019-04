Inscrições gratuitas para o ‘Inova Manaus' encerram neste domingo

Manaus - Estão abertas as inscrições gratuitas até às 23h59 deste domingo (21), para 190 vagas do maior projeto de Empreendedorismo e Inovação promovido pela Prefeitura de Manaus, o “Inova Manaus”.

São diversas ações que levarão para o empreendedor a oportunidade de se qualificar e inovar. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e pelo Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa (Fumipeq).

“Este projeto faz parte de um grupo de medidas que já tomamos, visando constituir um polo de tecnologia voltado para o empreendedorismo e inovação. Isso representa nosso modesto passo para a Manaus 4.0, inserindo nossa cidade na quarta Revolução Industrial que está à nossa frente. Estamos fazendo o que podemos para embutir a mentalidade empreendedora desde as crianças nas escolas até os jovens que buscam sua primeira empresa”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Ações

As ações estão divididas em cursos de capacitação através da parceria com a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), com os treinamentos em processo de recrutamento e seleção; técnicas de vendas e desenvolvimento de líderes por meio da metodologia “Team Building”.

Outra metodologia é a Empretec, da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. Promovido atualmente em cerca de 40 países, a capacitação proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência no mercado. Essa ação vem da parceria entre a Semtepi e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empreendedor (Sebrae-AM) que fortalece o projeto com 100 vagas oferecidas de forma gratuita para o Empretec.

Hackathon



O Hackathon também é mais um curso dedicado a desenvolver soluções tecnológicas para aprimorar as ações do município. O evento reunirá programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, onde o objetivo é desenvolver um software ou solução tecnológica que atenda a um fim específico.

Os 50 participantes terão que ficar 48 horas ininterruptas no evento que acontecerá no Amazonas Shopping. Eles entrarão às 18h do dia 17/5 e ficarão até às 18h do dia 19/5. Hackathon significa maratona de programação. O termo resulta de uma combinação entre palavras inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e “marathon” (maratona).

"O Inova Manaus é um programa que, além de capacitações empreendedoras, vai despertar o interesse da população com o Hackathon, onde os participantes ficarão 48 horas imersos produzindo um protótipo que visa solucionar de forma inovadora problemas relacionados ao município. É um grande projeto que atingirá diversos públicos da nossa cidade", explica o secretário da Semtepi, Marco Pessoa.

Para garantir a pré-Inscrição, o candidato deve fazer um cadastro em uma das opções, no site.

*Com informações da assessoria

