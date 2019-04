Abertas as inscrições para 10,7 mil vagas no Bolsa Pós-Graduação

Manaus - Iniciaram às 9h desta segunda-feira (22), as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação, da Prefeitura de Manaus, com um total de 10,7 mil vagas ofertadas em bolsas integrais (100%) e parciais de 50% ou 75% para estudantes de baixa renda. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico http://portalespi.manaus.am.gov.br.

Para participar, o candidato deve residir em Manaus, possuir diploma de curso superior ou concluir graduação até junho de 2019 (finalista) e ter renda familiar não excedente a 3,5 salários mínimos (por pessoa da família). O candidato também não pode estar cursando ou ter concluído curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal de Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad), nesta edição, o programa ampliou as possibilidades de aprovação no processo seletivo, conforme afirma o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

“Ao encontro das orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto no que se refere à valorização de pessoas, o valor da renda mínima do participante, que antes era de 2,5 salários mínimos, passou a ser de 3,5 salários mínimos, aumentando as chances de garantir uma bolsa”, destaca.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, alerta os interessados que as inscrições são realizadas exclusivamente via internet, até as 23h59 do próximo dia 5 de maio. “É importante que o candidato leia atentamente o edital e informe corretamente os dados no sistema, a fim de evitar problemas na inscrição”, frisa.

Nesta edição, o Programa oferta 144 cursos em diversas áreas em 10 Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras: Boas Novas, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Estácio, Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), Fametro, Fucapi, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Martha Falcão Wyden, Nilton Lins e Santa Teresa.

*Com informações da assessoria

